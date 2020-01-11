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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
2020 Asgari ücret ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdiği bir röportajda, asgari ücret için 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıklamıştı. Bu nedenle sosyal medyada 2324 TL olan asgari ücretin 2400 TL olduğuna yönelik haberler paylaşılmıştı. Peki Bakan Selçuk'un söylediği 75 TL değerindeki jest ne anlama geliyor? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte, 2020 yılı asgari ücret hakkında merak edilenler…
Giriş Tarihi: 11.01.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 20:28
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?