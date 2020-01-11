Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

Selçuk yaptığı açıklamada; "Bu sene yaptığımız görüşmelerde, işveren tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. 'Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek." diye konuştu.