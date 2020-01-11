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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

2020 Asgari ücret ne kadar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdiği bir röportajda, asgari ücret için 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıklamıştı. Bu nedenle sosyal medyada 2324 TL olan asgari ücretin 2400 TL olduğuna yönelik haberler paylaşılmıştı. Peki Bakan Selçuk'un söylediği 75 TL değerindeki jest ne anlama geliyor? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte, 2020 yılı asgari ücret hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 11.01.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 20:28
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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

Asgari ücret 2400 TL oldu mu? Asgari ücrete 75 TL zam gelecek mi? Aralık ayı sonunda yapılan asgari ücret zam görüşmeleri sonucunda 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olması kararlaştırılmıştı. Asgari ücret ve AGİ böylelikle zamlanmıştı. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir röportajda 75 TL jest yaptıklarını açıklaması sonrası sosyal medyada asgari ücret 2400 TL olacak iddiaları yer almaya başladı. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte detaylar!

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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET 2400 TL OLDU MU?

Hürriyet'te yayınlanan röportajda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretliye 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıkladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti.

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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

Selçuk yaptığı açıklamada; "Bu sene yaptığımız görüşmelerde, işveren tavan olarak 2 bin 250 lira bandına geldi. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibine dikkat ediyoruz. 'Geçtiğimiz sene asgari ücret desteğinin 2019 yılı için son kez verildiğini açıklamamıza rağmen, bu sene zam oranının enflasyon oranının altında kalmaması için 2020 yılı için de 75 liralık asgari ücret desteğini vereceğiz. Asgari ücret desteği işçiye jestimizdi. Bir işçi bazında düşünüldüğünde düşük bir rakam olarak görülse de, bu desteğin toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde. Hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek." diye konuştu.

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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

Bu açıklamaya göre asgari ücrette yeni bir zam söz konusu değil. Bakan Selçuk'un açıklamalarına göre işverenlerin verdiği rakamın 2.250 TL'yi bulduğu ancak hükümet tarafından 75 TL daha destek yapıldığı ifade ediliyor.

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Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?
Asgari ücrette jest açıklaması… Asgari ücret 2400 TL oldu mu? 75 TL zam gelecek mi?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.