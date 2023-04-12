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Haberler Galeri EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! Tahsis numarasına göre...

EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! Tahsis numarasına göre...

EYT maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilik işlemlerini tamamlayarak maaş almaya hak kazanan vatandaşlar maaşların hangi tarihte yatacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilen emekli maaşlarının yatacağı tarihler belli oldu. İşte SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:40
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EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Tahsis noya göre...

EYT maaşlar ne zaman yatacak sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yerini aldı. Bu yıl Ramazan ayı sebebiyle nisan ayı emekli maaşları öne çekildi. Peki SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Tahsis noya göre...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN?

SGK'dan gelen açıklamayla EYT maaş ödeme tarihleri belli oldu. EYT'li vatandaşların bağlanan emekli aylıkları tahsis numarasının (emeklilik sicil) son rakamına göre yatacak.

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EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Tahsis noya göre...

Buna göre 4/a (SSK) için her ayın 17 ila 26'sı arasında,

4/ b / (Bağ-Kur) için ise her ayın 25 ila 28'i arasında hesaplardan çekilebilecek.

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EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Tahsis noya göre...

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE HESAPLARA GEÇECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Emekli maaşı ve Ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılacak.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

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EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Tahsis noya göre...

- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,