12 Nisan 2023, Çarşamba
EYT İLK MAAŞ TAKVİMİ 2023 | Nisan aylıklarına Ramazan Bayramı ayarı! Tahsis numarasına göre...
EYT maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilik işlemlerini tamamlayarak maaş almaya hak kazanan vatandaşlar maaşların hangi tarihte yatacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı nedeniyle öne çekilen emekli maaşlarının yatacağı tarihler belli oldu. İşte SSK, Bağ-Kur emeklisinin maaş takvimi...
Giriş Tarihi: 12.04.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 14:40
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