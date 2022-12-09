11 Aralık 2022, Pazar
1999-2002-2005-2008 sigorta girişliler dikkat! EYT'siz emeklilik için yepyeni YAŞ ROTASI! EYT'ye gerek duymadan emeklilik! O yaş gruplar...
Son dakika EYT gelişmeleri... Erken emeklilik için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 3.600 ve 5.400 rakamları emeklilik için oldukça önem arz ediyor. Bilindiği üzere emeklilik için belirli yaş ve prim gününü tamamlamak gerekiyor. Yasalarımızda yer alan bazı maddelere göre bu süreci önem çekmek mümkün oluyor. Bu avantajları kullanmak isteyenler için formülleri haberimizde derledik. İşte erken emeklilik için gereken o şartlar...
Giriş Tarihi: 09.12.2022 19:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 17:56
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