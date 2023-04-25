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Haberler Galeri %20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

Asgari ücret zammı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Hal böyle olunca gözler asgari ücret için yapılacak ara düzenlemeye çevrildi. Ocak zammı sonrası net 8 bin 506 TL'yi bulan ücrete uygulanacak artış, ekonomide GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. "Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? Brüt - net asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 12:02 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 12:02
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%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

Asgari ücret zammı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan, Temmuz ayında asgari ücret zammı için yeni adımların atılabileceği müjdesini vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından konu hakkında çalışmalar devam ediyor. Asgari ücretli maaşında ne kadar artış olacağını merak ediyor. İşte, 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

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%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

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%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.