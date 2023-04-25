%20 - 30 - 40 zam tablosu çıktı! Asgari ücretliye Temmuz ara zam hesabı şekilleniyor! 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...

Asgari ücret zammı için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emekli taban maaşları 7.500 TL olarak güncellendi. Hal böyle olunca gözler asgari ücret için yapılacak ara düzenlemeye çevrildi. Ocak zammı sonrası net 8 bin 506 TL'yi bulan ücrete uygulanacak artış, ekonomide GSS primleri, işsizlik maaşı, dul ve yetim aylığı, 65 yaş ve engelli aylığı gibi kalemleri etkileyecek. "Asgari ücret ara zammı ne kadar olacak? Brüt - net asgari ücret ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 1,2,3,4 çocuklu NET - BRÜT hesabı...