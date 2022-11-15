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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Emekli memur maaş zammı hakkındaki son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.Peki, emekli ve memurlar Ocak'ta ne kadar maaş alacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:25
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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı son zamanların en çok merak edilen konusu oldu. Ekim ayı enflasyon oranını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon ekim ayında, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak açıklandı. Bu oranın dışında yıl bitimine kadar 2 kez daha aylık enflasyon oranı açıklanacak.

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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak.

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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 109 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liraya çıkmıştı.

6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin liraya dayanacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 223 lira olacak.

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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) senelik yüzde 85,51, aylık yüzde 3,54 olurken; Tüketici fiyat endeksinde yaşanan (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57,80, 20321'in aynı ayına göre yüzde 85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,26 olarak gerçekleşti.

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2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

Ayrıca, Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.