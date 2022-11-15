16 Kasım 2022, Çarşamba
2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli memur maaş zammı hakkındaki son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da yavaş yavaş netleşmeye başladı.TÜİK'in açıkladığı aylık enflasyon oranlarının kümülatif hesaplanmasıyla ortaya çıkan oran maaşlara zam olarak yansıyacak.Peki, emekli ve memurlar Ocak'ta ne kadar maaş alacak? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 15.11.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 12:25
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