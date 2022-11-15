2023 MEMUR MAAŞ TAHMİNLERİ NETLEŞİYOR! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 109 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liraya çıkmıştı.

6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin liraya dayanacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 223 lira olacak.