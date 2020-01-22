İŞKUR en az ilkokul mezunu 41 bin personel alımı yapıyor! İşte İŞKUR işçi alım şartları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), istihdama büyük katkı sağlıyor. 2019 yılı verilerine göre, İŞKUR üzerinden 1.5 milyon kişi yeni işine kavuştu. Kamu kurumlarının yanı sıra, birçok özel şirketin de işçi havuzunu İŞKUR oluşturuyor. İŞKUR bu yıl istihdamı 900 bin kişi daha fazla artırmak için kolları sıvadı. İŞKUR'da yılın ilk ayı itibarıyla 41 bin kişi için aktif iş ilanı var. İŞKUR'dan yapılan açıklamada bu işçilerin 6 bin 131'i vasıfsız eleman kategorisinde yer alıyor. İlanlara başvurmak için en az ilkokul mezunu olmak şart. İşte İŞKUR iş ilanları ile ilgili bilgiler...