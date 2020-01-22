İŞKUR en az ilkokul mezunu 41 bin personel alımı yapıyor! İşte İŞKUR işçi alım şartları...
İŞKUR 41 bin aktif iş ilanı olduğunu duyurdu. İŞKUR'dan yapılan açıklamada, iş ilanlarının acil olduğu aktarıldı. İş ilanlarına başvurmak için İŞKUR'un sitesine girmek yeterli. Aranan 41 bin personelin 6 bin 131'i vasıfsız eleman olarak belirlendi. KPSS şartı olmayan iş ilanlarına başvurmak için en az ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İstihdamı artırmak için yeni formüller üretmeye çalışan İŞKUR'da ilanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 16:47Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 16:53