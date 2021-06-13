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Haberler Galeri Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Bankaların kredi faiz oranları son günlerde ilgi görüyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanların araştırmaları ise hız kazandı. Diğer yandan 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredileri en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Peki düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Sorularına yanıt aranıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar cebine uygun hareket etmesi kolaylaşıyor.

Giriş Tarihi: 13.06.2021 19:06
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Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor. 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı. Akbank, Yapı Kredi, Halkbank kredi faiz oranlarını son dakika olarak duyuruyor. İhtiyaç kredisi çekmeyi planlayanlar için en önemli kriterler arasında düşük faiz oranları ve ödeme planı bulunuyor. Pek çok kişi, ihtiyaç kredisi çekerken, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları tercih ediyor. Peki, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Sorularına yanıt aranıyor. Sizler için bankaların kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

DÜŞÜK FAİZLE İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Düşük faizli ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri artık tamamen dijital ortamda yapılabiliyor yani artık ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için herhangi bir banka şubesine gitmeye gerek kalmadı.

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Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi çekmeyi planladığınız bankanın internet sitesinde yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunda bulunan kredi tutarı, kredi vadesi ve talep edilen kişisel bilgileri tam ve eksiksiz olarak doldurmanız yeterli oluyor.

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Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

12, 18, 24 VE 36 AY TAKSİTLE İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME PLANLARI VE FAİZ ORANLARI

Düşük faizli ihtiyaç kredilerinin 12,18,24 ve 26 ay olarak düzenlenen ödeme planları ve en ucuz kredi imkanı sağlayan bankalar aşağıdaki gibidir:

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Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor! 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı! Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

12 AYLIK KREDİ

10 bin liralık ihtiyaç kredisi almak ve 12 ay vade ile ödemek istendiğinde, en uygun kredi imkanını QNB Finansbank ve ING Bank sağlıyor.

Yukarıda örneği verilen kredinin QNB Finansbank'tan alınması halinde geri ödemesi 11.167,04 olacaktır. Aylık taksit olarak ise 926,42 lira geri ödeme yapılır ve faiz oranı yüzde 1,39 olur. QNB Finansbank'tan alınan bu kredi aynı zamanda 3 ay erteleme özelliğine sahiptir.