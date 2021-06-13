Başvurular sorgusuz sualsiz kabul ediliyor. 36 ay vadeli 10.000 TL kredi imkanı. Akbank, Yapı Kredi, Halkbank kredi faiz oranlarını son dakika olarak duyuruyor. İhtiyaç kredisi çekmeyi planlayanlar için en önemli kriterler arasında düşük faiz oranları ve ödeme planı bulunuyor. Pek çok kişi, ihtiyaç kredisi çekerken, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle ihtiyaç kredisi veren bankaları tercih ediyor. Peki, 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle verilen ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileri? Sorularına yanıt aranıyor. Sizler için bankaların kredi faiz oranlarını haberimizde derledik.