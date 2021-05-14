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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve emekliyi Temmuz ayında bol kazançlı takvim bekliyor. Temmuzda yüzde 3 zammın yanında ilavaten enflasyon farkıda ödenecek. Şu ana kadar zam yüzde 5.45'e çıkarken, beklentilere göre yüzde 7.66'yı bulabilecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 210 liraya yükselecek. Emekliler yüzünü güldürecek ödemeler için detaylar belli oldu. İşte, memur ve emekliler için enflasyon fark detayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 22:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 22:26
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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

Emeklilere sürpriz ödeme. 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek. Yüzde 3, enflasyon farkı için detaylar belli olmaya başladı. Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında zamlı maaşlarını cebine koymanın yanında enflasyon farkıda alacak. Şu ana kadar zam yüzde 5.45'e çıkarken, beklentilere göre yüzde 7.66'yı bulabilecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 210 liraya yükselecek. Ödemenin detayları ve tutarları hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

Memurlara, memur emeklilerine Temmuz'da çifte zam var. Hakem kurulu kararı kapsamında belirlenen yüzde 3'lük zam oranına, enflasyon farkı eklenecek.

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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, farkı gösterecek. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 5.45 çıktı. Buna göre memurlara ve emeklilere yüzde 2.45 enflasyon farkı oluştu.

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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

2 VERİ DAHA VAR

Mayıs ve Haziran verilerine göre bu fark artabilecek. Kesin oran Temmuz'da belli olacak.

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Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki enflasyon tahmini, Temmuz artışının yüzde 4.66 enflasyon farkıyla yüzde 7.66'ya ulaşabileceğini ortaya koydu.