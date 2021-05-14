Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...

Milyonlarca memur ve emekliyi Temmuz ayında bol kazançlı takvim bekliyor. Temmuzda yüzde 3 zammın yanında ilavaten enflasyon farkıda ödenecek. Şu ana kadar zam yüzde 5.45'e çıkarken, beklentilere göre yüzde 7.66'yı bulabilecek. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre en düşük maaş memurlarda (aile yardımı hariç) 3 bin 993 liradan 4 bin 210 liraya yükselecek. Emekliler yüzünü güldürecek ödemeler için detaylar belli oldu. İşte, memur ve emekliler için enflasyon fark detayları...