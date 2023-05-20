20 Mayıs 2023, Cumartesi
Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...
Bedava doğalgaz son dakika! "Ücretsiz doğalgaz hangi tarihte bitecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca bedava olacağını belirtirken, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini vurgulamıştı. Bu açıklama sonrası Mayıs ayında hiçbir vatandaş, dağalgaz faturası ödemedi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, Kartlı sayaç kullananlar ücretsiz doğalgazdan yararlanacak mı? Bedava doğal gaz hangi tarihe kadar sürecek? İşte, son dakika gelişmeler...
Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 09:42
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