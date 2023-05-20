Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR

Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı..