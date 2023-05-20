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Haberler Galeri Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Bedava doğalgaz son dakika! "Ücretsiz doğalgaz hangi tarihte bitecek?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca bedava olacağını belirtirken, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini vurgulamıştı. Bu açıklama sonrası Mayıs ayında hiçbir vatandaş, dağalgaz faturası ödemedi. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, Kartlı sayaç kullananlar ücretsiz doğalgazdan yararlanacak mı? Bedava doğal gaz hangi tarihe kadar sürecek? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 09:42
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Her eve ücretsiz doğalgaz son dakika! "Doğalgaz ücretsiz mi oldu, hangi tarihe kadar bedava olacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, evlere bedava doğal gaz kaç ay verilecek? 25 metreküp doğal gaz kaç TL? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna duyurduğu doğalgaz müjdeleri ile bu ay vatandaşlar doğalgaz faturası ödemedi. Tükettikleri doğalgazı önceden satın alan kartlı doğalgaz sayacı kullananlar ise destekten nasıl faydalanacaklarını merak ediyor..

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Ön ödemeli, yani kartlı doğalgaz sayacı kullananlar da ilk okumada, son bir aylık dönem kullanımları kadar ücretsiz gaza hak kazanacak. Hizmet aldıkları şirkete konutları için yükleme yapmaya gittiklerinde, hak ettikleri ücretsiz metreküp kadar sayaçlarına doğalgaz tanımlanacak. Vatandaş 11 ay boyunca da evinde mutfak ve sıcak suda kullandığı 25 metreküp gaz için ücret ödemeyecek..

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

İKİ TİP DOĞALGAZ SAYACI VAR

Türkiye genelinde ağırlıklı olarak faturalı doğalgaz sayaçları kullanılıyor. Ancak Ankara'da 290 bin konut başta olmak üzere İstanbul ve Kütahya'nın bir bölümünde ise kartlı, yani ön ödemeli sayaçlar var. Karadeniz gazı müjdesi ile faturalı doğalgaz sayacı kullananların evine bu ay ücretsiz faturaları ulaştı..

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Doğalgaz ne zamana kadar bedava olacak son dakika? 2023 doğal gaz faturası hangi tarihte ödenecek, 25 metreküp kaç ay ücretsiz? Kartlı sayaç kullananlar...

Kullandıkları doğalgazın parasını önceden ödeyen kartlı sayaç kullanıcıları ise hâlâ destekten nasıl faydalanacaklarına ilişkin kafa karışıklığı yaşıyor. Ön ödemeli sayaç kullanan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sayaçlarının 24 Nisan tarihinden sonraki ilk okunması sırasında endeks değeri üzerinden hesaplanan tüketim miktarı abonenin hesabına "alacak" olarak yansıtılacak. Abonenin sonraki alımında bu alacak karşılığında bedelsiz olarak kartına kredi yüklenecek..