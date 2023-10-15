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Haberler Galeri Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...

Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...

Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjdeli haber geldi! 1+1, 2+1, ve 3+1 seçenekleriyle uygun fiyatlarla satışa sunulan prefabrik evler, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ekonomik prefabrik ev fiyatları, 339 bin TL'den başlayarak, her bütçeye hitap eden seçenekler sunuyor. İşte güncel fiyatlar...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 19:35
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Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

Prefabrik evler, hızlı montajları, enerji verimliliği, ve uygun maliyetleri nedeniyle giderek daha fazla tercih edilen bir konut seçeneği haline gelmiştir. Şimdi, bu seçeneklere daha da kolay ulaşmak mümkün hale geldi. 1+1 stüdyo dairelerden, 2+1 ve 3+1 aile konutlarına kadar birçok farklı boyutta prefabrik ev seçeneği mevcut. İşte, güncel fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

Devletin Sunduğu Prefabrik Ev Kampanyasıyla Ev Sahibi Olma Şansı

Ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat kapılarını çaldı! Devletin destekleriyle birlikte başlatılan prefabrik ev kampanyası, uygun fiyatları ve çeşitli seçenekleri ile dikkat çekiyor. 70 m2 2+1 ve 85 m2 3+1 prefabrik evler, 429 bin 900 TL ve 549 bin 900 TL gibi oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

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Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

PREFABRİK EV FİYAT LİSTESİ

Prefabrik ev fiyatları, evlerin büyüklüğüne, kullanılan malzemelere ve firmanın politikalarına göre değişebilir. İşte 13 Ekim 2023 tarihine ait bazı prefabrik ev fiyatları:

50 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 339.900,00 TL
55 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 374.900,00 TL
59 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 394.900,00 TL
70 m2 2+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 429.900,00 TL
75 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 449.900,00 TL
70 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev Ahşap Desenli: 449.900,00 TL

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Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

74 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 459.900,00 TL
78 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 474.900,00 TL
81 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 499.900,00 TL
85 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 549.900,00 TL
90 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 559.900,00 TL

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Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

101 m2 Kampanyalı 2+1 Prefabrik Ev: 589.900,00 TL
100 m2 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: 609.900,00 TL
112 m2 Kampanyalı 3+1 Prefabrik Ev: 639.900,00 TL
103 m2 Tek Katlı 2+1 Prefabrik Ev: 689.900,00 TL