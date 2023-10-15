Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL’den...

Devletin Sunduğu Prefabrik Ev Kampanyasıyla Ev Sahibi Olma Şansı

Ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat kapılarını çaldı! Devletin destekleriyle birlikte başlatılan prefabrik ev kampanyası, uygun fiyatları ve çeşitli seçenekleri ile dikkat çekiyor. 70 m2 2+1 ve 85 m2 3+1 prefabrik evler, 429 bin 900 TL ve 549 bin 900 TL gibi oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.