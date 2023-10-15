15 Ekim 2023, Pazar
Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...
Ev sahibi olma hayali kuranlar için müjdeli haber geldi! 1+1, 2+1, ve 3+1 seçenekleriyle uygun fiyatlarla satışa sunulan prefabrik evler, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ekonomik prefabrik ev fiyatları, 339 bin TL'den başlayarak, her bütçeye hitap eden seçenekler sunuyor. İşte güncel fiyatlar...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 19:35
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