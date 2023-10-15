HaberlerGaleriEmeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...
Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...
Bankaların promosyon ödemelerine zam! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye konusu bankalar arasındaki rekabeti artırmış durumda. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk, Garanti emekli promosyonları...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:12Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:14