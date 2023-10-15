Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusu sırasında 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu sürenin dolmasını beklemek şart değil. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.