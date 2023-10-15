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Haberler Galeri Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

Bankaların promosyon ödemelerine zam! En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye konusu bankalar arasındaki rekabeti artırmış durumda. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk, Garanti emekli promosyonları...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:14
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Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

Emekliler, dul ve yetimler için sunulan banka promosyonlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar, bu özel müşteri grubuna yönelik çeşitli kampanyaları hayata geçirerek, nakit avantajlar sunuyorlar. İşte, emekliler, dul ve yetimler için sunulan banka promosyonlarındaki son kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusu sırasında 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu sürenin dolmasını beklemek şart değil. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.

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Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

İYİLEŞTİRME DE ARTIRACAK

Promosyon kampanyaları hareketlenirken; Ocak'taki zam ve iyileştirme de bazı emeklilerin ödemesini artıracak. Pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek. Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak.

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Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

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Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...

BANKALARIN GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI! (EKİM 2023)