Ayda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK o şartı duyurdu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
Tek şartla üç maaş birden alabilirsiniz! SGK detayları açıkladı! Pek çok kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan önemli bir avantajı henüz bilmiyor. SGK, vatandaşlara çift ve üçlü emekli maaşı alma hakkı sunuyor. Peki, bu haktan kimler yararlanabilir? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2023
20:04
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı bireylerin ve ailelerinin refahını artırmak ve ekonomik güvenliklerini sağlamak amacıyla önemli destekler sunuyor. Bu destekler, sadece bireylere değil, aynı zamanda aile üyelerine de önemli fırsatlar sunuyor. İşte, haberin detayları...
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Emekli Sandığı (memurlar) kapsamındaki kadın ya da erkek eşinden 30 yaş ya da daha büyük, evlilik 10 yıldan daha az, çocuk yoksa vefat halinde eşe maaşının yarısı kadar aylık bağlanıyor. Ancak evlilikleri 10 yılı geçmiş ve çocukları varsa ölümde emekli aylığı normal tutarda ödeniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, vefat eden babadan ölüm, yetim aylığı almak için anlaşmalı boşanıp birlikte yaşamaya devam edenlerden aylıklarını faiziyle geri alıyor.
ÜÇ MAAŞ BİRDEN BAĞLANIYOR Eşinden ayrıldıktan sonra imam nikâhı ile bir başkasıyla evlenenin yetim aylığı ise kesilmiyor. Sosyal güvenlik yasası dul ve yetimleri koruyan ve destek olan önemli uygulamalar içeriyor. Dul ve yetim maaşı bunların başında gelirken, emekli aylığı alan da dahi bu haktan yararlanabiliyor. Kadının kendi sigortalılığı nedeniyle emekli aylığı alması dul maaşına engel teşkil etmiyor. İster eş olsun ister anne-baba, vefat eden sigortalının 1 Ekim 2008'den önce mi sonra mı vefat ettiği önem taşıyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken vefat eden Bağ-Kur emeklisi kocanın ölümünden sonra dul aylığı alan kadın Emekli Sandığı'ndan emekli olan babanın vefatı sonrası yetim aylığı alabiliyor. Bu durumda 3 maaş birden bağlanmış oluyor. Dul ve yetim aylığı, evlilik ve ayrılıkta sosyal haklar konusunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle;
İMAM NİKAHLI EŞTEN DOĞAN ÇOCUK DA YETİM AYLIĞI ALABİLİR Mİ? Medeni Kanuna göre çocuk ve anne arasında soy bağı doğumla kuruluyor. Evlilik dışında dünyaya gelen çocuklar evlilik içinde doğanla aynı hükme tabi bulunuyor. Soy bağı düzeltilen, babalığı hükme bağlanan çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları bağlanacak aylıktan faydalanabilir.
BOŞANMA DAVAMIZ SÜRERKEN EŞİMİ İŞ KAZASINDA KAYBETTİM. SSK'LI OLAN EŞİMDEN AYLIK ALABİLİR MİYİM? İster SSK ister Bağ-Kur olsun boşanma davanız bitmediği için aylık alabilirsiniz. Ayrılık resmileşmediği için dul kalan eş aylığa hak kazanır. Resmi olarak evlendikten sonra yetim aylığı kesilir. Boşanma ya da eşin vefatı durumunda yetim aylığı hakkı yeniden doğar. Boşanma halinde SGK'ya başvurularak aylık talebinde bulunabilir. Boşandıktan sonra eski eşle birlikte yaşamaya devam edenlerin anne, babadan bağlanan yetim aylığı kesilir. Ekim 2008'de yapılan yasal düzenlemeye göre, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar geri alınır.