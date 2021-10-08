08 Ekim 2021, Cuma
Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…
Büyükşehirlerde artan fahiş ev fiyatları nedeniyle yeni ev projeleri takip ediliyor. Uygun ödeme seçenekleri bulunduran evlere yoğun talep oluyor. Faizsiz konut kredileri, dar bütçeli vatandaşların tercih ettiği evlerden olabiliyor. Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamayla da sevindiren haber geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi yapılacağı duyuruldu. 60 aya kadar vade farkı olmadan ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. İşte, İstanbul konut piyasasını hareketlendirecek projenin detayları!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:20
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11