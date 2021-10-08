Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış gündemden düşmezken, Emlak Konut, fiyatların ulaşılabilir olması için taksit bedellerini azaltmaya yönelik de bir çalışma yapıyor. Genel Müdür Hakan Gedikli, "Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" diye konuştu.