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Haberler Galeri Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Büyükşehirlerde artan fahiş ev fiyatları nedeniyle yeni ev projeleri takip ediliyor. Uygun ödeme seçenekleri bulunduran evlere yoğun talep oluyor. Faizsiz konut kredileri, dar bütçeli vatandaşların tercih ettiği evlerden olabiliyor. Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamayla da sevindiren haber geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi yapılacağı duyuruldu. 60 aya kadar vade farkı olmadan ödemelerinizi kolaylıkla gerçekleştirebileceksiniz. İşte, İstanbul konut piyasasını hareketlendirecek projenin detayları!

Giriş Tarihi: 08.10.2021 12:24 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 14:20
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Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

İstanbul'da artan fahiş ev fiyatları nedeniyle uygun ödemeli konut projelerine olan talep her geçen gün artıyor. TOKİ konutlarının yanı sıra Emlak Konut GYO projelerine de büyük ilgi gösteriliyor. Emlak Konut GYO tarafından yapılan açıklamada; İstanbul'un 6 ilçesinde uygun ödemeli konut projesi yapılacağı ifade edildi. Çekmeköy, Avcılar, Küçükçekmece, Kayabaşı, Başakşehir ve Kartal'da hayata geçecek projeler konut piyasasına da hareketlilik getirecek. İşte; Emlak Konut GYO projeleri hakkında merak edilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde ekonomik faaliyetlerin sanayi ve konut başta olmak üzere tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

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Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Son dönemde konut fiyatlarındaki artış gündemden düşmezken, Emlak Konut, fiyatların ulaşılabilir olması için taksit bedellerini azaltmaya yönelik de bir çalışma yapıyor. Genel Müdür Hakan Gedikli, "Biz fiyatların suni yükselmemesi için bazı ihalelerimizi yüksek teklifler nedeniyle iptal bile ettik. Yeni satışa sunacağımız projelerde de satın alma koşullarını iyileştireceğiz. Fiyatlar daha ulaşılabilir olsun diye 60 aya kadar vade farksız, ara ödemeli, taksidi azaltıcı ödeme koşulları yapacağız" diye konuştu.

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Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

Ayrıca fiyatların daha ulaşılabilir olması için yaşam alanlarını yeniden düzenlediklerini ifade eden Gedikli, "Gereksiz geniş alanlar yerine daha küçük tipte, daha ulaşılabilir ama ihtiyaçları da karşılayacak dairelerle fiyatlar daha erişilebilir olacak" diye konuştu.

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Ev almadan önce bu haberi okuyun! İstanbul’un 6 ilçesinde faizsiz konut projesi! 60 aya kadar vade farkı yok…

ÇEKMEKÖY: 4 bin adet bağımsız bölümün planlandığı, farklı tipte daire seçeneklerinin yer aldığı proje, dairelere ait geniş balkon, teras ve bahçelerle hayat bulacak. Proje yanında yer alan eğitim alanları, sağlık tesis alanı, kreş, cami gibi önemli sosyal imkanlarla yaşama dair birçok olanak sunuluyor. Çocuk oyun alanları, spor ve yeşil alanları parkları ve pek çok sosyal imkânın bir arada olacağı proje huzurlu ve doğal bir yaşama ev sahipliği yapıyor.