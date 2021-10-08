8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalemde destek ödemeleri yapılıyor. Bakan Bekir Pakdemirli, bazı destek ödemelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Bu açıklamaların ardından mazot ve gübre desteği başta olmak üzere destek ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...