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Haberler Galeri 8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot ve gübre desteği yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından birçok kalemde destek ödemeleri yapılıyor. Bakan Bekir Pakdemirli, bazı destek ödemelerinin ödeneceği tarihi duyurdu. Bu açıklamaların ardından mazot ve gübre desteği başta olmak üzere destek ödemelerinin hangi tarihte yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.10.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 13:08
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8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? Çiftçilere destek ödemesi ile ilgili müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ödeme tarihini duyurdu. Peki, 8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Destek ödemelerini 8 ekim Cuma günü (bugün) üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." dedi.

Buna göre, Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

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8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

BAKAN PAKDEMİRLİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Pakdemirli şu paylaşımda bulundu:

"Hububat, baklagil dane mısır desteği kapsamında 4 milyon 362 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 11 milyon 613 bin lira, mazot gübre desteği kapsamında 2 milyon 237 bin lira, sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 570 bin lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 624 bin lira olmak üzere toplam 19 milyon 408 bin liralık destek ödemelerini 8 Ekim Cuma günü üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."

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8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

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8 Ekim mazot ve gübre desteği yattı mı? 2021 Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.