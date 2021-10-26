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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! 3 kamu bankasının başlattığı konut kredisi kampanyasıyla birlikte, konut kredisinde faiz indirimine gidildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptığı 2 puan kredi faiz indiriminin ardından ödenecek taksit miktarları düştü. Örneğin; 300 bin liralık konut kredisinde en az 24 bin TL kara geçilecek. Sektör temsilcilerine göre; firmaların da katkısıyla oranlar 0.80 seviyesine kadar çekilebilir. İşte; konut kredisi taksit hesaplama!

Giriş Tarihi: 26.10.2021 08:54 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 08:54
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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte ev almak isteyenler hesap kitap yapmaya başladı. Yeni hesaplara göre; ev almak isteyenlerin parası cebinde kalacak. En az 24 bin TL kara geçilebilecek. Kamu mevduat bankaları kredi faizlerinde ürün ve vade yapısına göre 2 puana kadar değişen oranlarda indirime gitmişti. 1 milyon TL altı konut kredilerinde aylık faiz yüzde 1.29'a geriledi. Peki; konut kredisi çeken birisi ne kadar taksit ödeyecek?

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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı belirtildi.

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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Yapılan faiz indirimi ile birlikte son dönemde yıllık yüzde 18.50-19.25 aralığında olan rotatif kredilerin faizi yüzde 16.5'e kadar gerileyecek. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekmişti.

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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Kamu mevduat bankaları konut kredisi faiz oranlarında ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere indirime gitti. Buna göre 1 milyon TL'nin altındaki konut kredilerinde yüzde 1.38 olan aylık faiz 1.29'a, 1 milyon liranın üstündeki konut kredilerinde ise yüzde 1.41'den 1.34'e çekildi.

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Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

300 bin liralık bir konut kredisinde daha önce aylık 5 bin 130, toplamda ise 615 bin 670 lira olan ödeme, faiz indiriminin ardından aylık bazda 4 bin 928 TL'ye, toplamda ise 591 bin liraya gerilecek.