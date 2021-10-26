Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! Konut kredisi taksit hesaplama! 0.80 seviyesi görülebilir!

Ev alırken en az 24 bin TL cepte olacak! 3 kamu bankasının başlattığı konut kredisi kampanyasıyla birlikte, konut kredisinde faiz indirimine gidildi. Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptığı 2 puan kredi faiz indiriminin ardından ödenecek taksit miktarları düştü. Örneğin; 300 bin liralık konut kredisinde en az 24 bin TL kara geçilecek. Sektör temsilcilerine göre; firmaların da katkısıyla oranlar 0.80 seviyesine kadar çekilebilir. İşte; konut kredisi taksit hesaplama!