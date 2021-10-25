Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Araba almak isteyene bal gibi fırsat geldi. Ekim sonunda yerle yeksan olacak. Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan fiyatları güncellendi. Türkiye'de araba sahibi olmak isteyenler güncel araba fiyatlarını yakından araştırıyor. Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarında takas indirimi uygulanacak. Araba sahibi olmak yada halihazırda bulunan arabasını değiştirmek isteyenler araştırmalarını artırdı. İşte, Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan güncel fiyatları...