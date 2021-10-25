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Haberler Galeri Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Araba sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yeni araba sahibi olmak isteyenler için duyuru geldi. Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarında takas indirimi uygulanacak. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde fiyatların yüksek olması kampanyaları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güncel kampanyalı araba fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 22:07 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 22:07
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Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Araba almak isteyene bal gibi fırsat geldi. Ekim sonunda yerle yeksan olacak. Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan fiyatları güncellendi. Türkiye'de araba sahibi olmak isteyenler güncel araba fiyatlarını yakından araştırıyor. Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarında takas indirimi uygulanacak. Araba sahibi olmak yada halihazırda bulunan arabasını değiştirmek isteyenler araştırmalarını artırdı. İşte, Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan güncel fiyatları...

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Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Türkiye'de araç sahipleri arabalarını satıp sıfır araba satın almak isteyen vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı. Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarında takas indirimi uygulanacak.

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Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Renault takas indirimi duyurusunda bulundu. Buna göre mevcut aracını takasa vererek, 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan satın alanlara 2 bin TL takas indirimi uygulanacak. Söz konusu indirim 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacak.

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Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

Renault kampanya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarının perakende satın alımında uygulanan kampanyadan, mevcut aracını takasa vererek, 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan (Joy & Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg hariç) yeni araç alanlar faydalanabilecektir.

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Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...

İlgili kampanya kapsamında, 2.000 TL'lik ekstra takas indirimi uygulanacaktır. Takasa verilecek araç, yeni araç alımı tarihinde, en az son 3 aydır müşteri veya 1.derece yakını üzerine kayıtlı olmalıdır.