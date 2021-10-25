HaberlerGaleriAraba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
Araba sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Yeni araba sahibi olmak isteyenler için duyuru geldi. Renault tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayına özel 2021 model Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan versiyonlarında takas indirimi uygulanacak. 2021 yılının sonuna geldiğimiz dönemde fiyatların yüksek olması kampanyaları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, güncel kampanyalı araba fiyatları...