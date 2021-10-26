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Haberler Galeri Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

TOKİ'den 2022 yılında 50 bin konut müjdesi! Ev sahibi olmayıp kirada oturan vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan projeler sayesinde; belirli bir peşinatın ardından kira öder gibi taksit ödeyen kişiler ev sahibi olabiliyor. 2021 yılının sonuna kadar toplam 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022 için 50 bin sosyal konut üretileceği açıklandı. İşte; TOKİ'den konut müjdesi!

Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:56
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Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

TOKİ'den 2022 yılında 50 bin konut müjdesi! Ev sahibi olmayıp kirada oturan vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan projeler sayesinde; belirli bir peşinatın ardından kira öder gibi taksit ödeyen kişiler ev sahibi olabiliyor. 2021 yılının sonuna kadar toplam 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022 için 50 bin sosyal konut üretileceği açıklandı. İşte; TOKİ'den konut müjdesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 2021 sonuna kadar 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022'de 50 bin sosyal konut inşası öngörüldü.

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Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

Resmi Gazete'de yayımlanan "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın konut başlığı altında yapı ruhsatı düzenlemeleri ve konut satış rakamlarına ilişkin veriler yer aldı.

Belediyeler tarafından 2020'de 219 bin, 2021'in ilk altı aylık döneminde ise 328 bin 42 daire için yapı ruhsatı verildi.

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Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

Yapı ruhsatı verilen daire sayısı 2021'in ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 oranında arttı.

Yapı kullanma izni verilen konut sayısı 2020'de 270 bin, 2021 Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 280 bin konut için yapı kullanma izni verildi. Bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında artış yüzde 3,4 olarak gerçekleşti.

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Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…

Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azaldı ve 141 bin 400 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde 243 bin 189'u ilk defa, 558 bin 806'sı ikinci el olmak üzere 801 bin 995 konut satıldı.

Geçen yılın aynı döneminde 317 bin 832'si ilk defa, 706 bin 702'si ikinci el olmak üzere 1 milyon 24 bin 534 konutun satışı gerçekleştirildi.