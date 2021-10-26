26 Ekim 2021, Salı
Dar gelirliye ev müjdesi! TOKİ’den 2022 yılında 50 bin konut! Kira yerine taksit ödeyerek ev sahibi olun…
TOKİ'den 2022 yılında 50 bin konut müjdesi! Ev sahibi olmayıp kirada oturan vatandaşlar TOKİ sayesinde ev sahibi olmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılan projeler sayesinde; belirli bir peşinatın ardından kira öder gibi taksit ödeyen kişiler ev sahibi olabiliyor. 2021 yılının sonuna kadar toplam 80 bin konut üretilmesi hedeflenirken, 2022 için 50 bin sosyal konut üretileceği açıklandı. İşte; TOKİ'den konut müjdesi!
Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 10:56
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