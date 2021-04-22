ANA SAYFA
Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...
Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya devi Facebook, kripto parası Diem coini çıkarma planlarını artık kesinleştirdi. Yatırımcılar coin alım sürecini hızlandırmak için Facebook tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre Diem 2021 yılında çıkıyor. İşte, Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 23:18
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8