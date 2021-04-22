Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

FACEBOOK KRİPTOSU DİEM COİN

Bitcoin ya da diğer altcoin'ler gibi bir dijital para birimi olarak geliştirilen ve halk arasında 'Facebook Coin' olarak da bilinen Diem (Libra), Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar üzerinden insanların birbirlerine para gönderip-almalarını sağlayacak.