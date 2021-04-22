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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya devi Facebook, kripto parası Diem coini çıkarma planlarını artık kesinleştirdi. Yatırımcılar coin alım sürecini hızlandırmak için Facebook tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Buna göre Diem 2021 yılında çıkıyor. İşte, Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 23:18
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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kripto para piyasasındaki gelişmelere her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Facebook'da coin dünyasına adım atmaya hazırlandığını duyurdu. İşte, Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

DİEM COİN NEDİR?

Diem Coin, Facebook tarafından 2019'da ortaya atılan blockchain tabanlı bir ödeme sistemidir. Banka hesabı olmayan kişiler için finansal hizmetlere erişim sunmayı amaçlar. Kurucu üyeleri arasında Morgan Beller, David Marcus ve Kevin Weil yer alır.

İlk başta lansmanın 2020 yılında yapılması planlanmış, fakat daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı bu tarih ileri alınmıştır. Lansmanın 2021'de yapılması beklenmektedir.

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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

Diem, merkez ofisi İsviçre, Cenevre'de bulunan bağımsız üyelik organizasyonu Libra Association (yeni adıyla Diem Association) tarafından yönetilir. Üyeler arasında blockchain, teknoloji, ödeme, iletişim sektörlerinden şirketler, girişim sermayedarları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunur.

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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

Diem Association'ın üyeleri yönetişim kararlarından, Libra ödeme sisteminin operasyonlarının ve Libra blockchaini üzerinde inşa edilen projelerin idaresinden ve verilecek hibelerden sorumludur. Facebook, lansman aşamasında bu dernekte 100 üyenin olmasını amaçlamaktadır.

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Facebook coin ne zaman borsaya girecek? Facebook coin borsaya girdi mi? Diem coin...

FACEBOOK KRİPTOSU DİEM COİN

Bitcoin ya da diğer altcoin'ler gibi bir dijital para birimi olarak geliştirilen ve halk arasında 'Facebook Coin' olarak da bilinen Diem (Libra), Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi uygulamalar üzerinden insanların birbirlerine para gönderip-almalarını sağlayacak.