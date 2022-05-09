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Haberler Galeri Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

3600 ek gösterge düzenlemesi için gözler son toplantıya çevrildi. Binlerce emekli ve memur 3600 ek göstergeden nasıl sonuç çıkacağını merak ediyor. Masada yer alacak taslaklar hakkında hesaplamalar yapıldı. Gösterge artışıyla birlikte memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiye tutarı da yükselecek. Bu bağlamda hemşireler kapsama alınırken, doktorların emekli aylıklarında artış yaşanacak. Peki, ek gösterge kimleri kapsayacak? Hangi ünvan ve mesleğe ne kadar artış sağlanacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler hakkında yanıtlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2022 19:46 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 19:46
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Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emekli sandığı emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son düzlüğe girildi. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde maaş ve ikramiye tutarlarında artış yaşanacak. Hal böyle olunca gözler son toplantıya çevrildi. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra diğer kamu görevlilerine ek gösterge konusu bu toplantıda netleşecek. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Ek gösterge kimleri, hangi meslek gruplarını kapsayacak? 3600 ek gösterge hakkında son detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

3600 ek gösterge düzenlemesini görüşecek olan komisyon önümüzdeki hafta toplanacak. Toplantı ile birlikte detaylar da belli olacak. Yeni düzenleme en büyük etkiyi emekli maaşlarında gösterirken, en az 1157 liralık fark ortaya çıkacak.

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Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

Kamu personel rejiminde büyük bir dönüşüme yol açacak düzenleme, bu toplantıda masaya yatırılacak. Detaylar da belli olacak.

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Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

Milyonlarca memur ve emekli detayları merak ederken; hazırlanacak tasarının ay sonuna kadar Meclis'e sunulması planlanıyor.

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Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

Ek gösterge memur maaşlarına yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli maaşları ve ikramiyelerinde gösterecek.

Düzenlemenin maliyetinin yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.