Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...

3600 ek gösterge düzenlemesi için gözler son toplantıya çevrildi. Binlerce emekli ve memur 3600 ek göstergeden nasıl sonuç çıkacağını merak ediyor. Masada yer alacak taslaklar hakkında hesaplamalar yapıldı. Gösterge artışıyla birlikte memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiye tutarı da yükselecek. Bu bağlamda hemşireler kapsama alınırken, doktorların emekli aylıklarında artış yaşanacak. Peki, ek gösterge kimleri kapsayacak? Hangi ünvan ve mesleğe ne kadar artış sağlanacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili merak edilenler hakkında yanıtlar...