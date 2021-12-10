5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

SSK Bağ-Kur'lu emekli maaş zammı en düşük ne kadar olacak? 5 aylık veri ortaya çıktı! Yaklaşık 17 milyon kişinin beklediği zamda detaylar gün geçtikçe belli oluyor. Ocak ayının hemen başında gelecek enflasyon verileriyle birlikte; emekli ve memurların yüzde kaç zam alacağı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon rakamına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Peki; yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde!