HaberlerGaleri5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!
5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!
Sayıları yaklaşık 17 milyona yaklaşan milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur 5 aylık veriye ulaştı. Maaş zammının netleşmesi için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı, Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Emekli ve memur maaşlarında da değişiklik yaşanacak. SSK Bağ-Kur'lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak. İşte; milyonlara kişinin beklediği zam haberiyle ilgili detaylar!
Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:36Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:36