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Haberler Galeri 5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

Sayıları yaklaşık 17 milyona yaklaşan milyonlarca emekli ve memurun beklediği rakamlar açıklandı. Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur 5 aylık veriye ulaştı. Maaş zammının netleşmesi için geriye sadece Aralık ayı enflasyon verisi kaldı. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı, Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Emekli ve memur maaşlarında da değişiklik yaşanacak. SSK Bağ-Kur'lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak. İşte; milyonlara kişinin beklediği zam haberiyle ilgili detaylar!

Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:36 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:36
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5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

SSK Bağ-Kur'lu emekli maaş zammı en düşük ne kadar olacak? 5 aylık veri ortaya çıktı! Yaklaşık 17 milyon kişinin beklediği zamda detaylar gün geçtikçe belli oluyor. Ocak ayının hemen başında gelecek enflasyon verileriyle birlikte; emekli ve memurların yüzde kaç zam alacağı ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon rakamına göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 10.48 oranındaki zammı kesinleşmiş oldu. Peki; yeni yılda kim ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memurun beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu.

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5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasndaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

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5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

BİR VERİ KALDI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

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5 aylık veri ortaya çıktı! SSK Bağ-Kur’lu emekli maaş zammı en düşük 1.797 TL olacak! Yaklaşık 17 milyon kişi bu zammı bekliyor!

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı.