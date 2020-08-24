Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

Ucuz ev fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Düşük bütçeli vatandaşlar değerinden yüzde 50 daha ucuza ev sahibi olabiliyor. Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye çıkan evler, oldukça ucuza satışa çıkıyor. İhaleye katılmadan önce konular ile ilgili bilgiler ilgili sayfada duyuruluyor. İşte ucuz evler ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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