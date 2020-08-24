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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

Ucuz ev fiyatları, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Düşük bütçeli vatandaşlar değerinden yüzde 50 daha ucuza ev sahibi olabiliyor. Uyap e-satış aracılığıyla ihaleye çıkan evler, oldukça ucuza satışa çıkıyor. İhaleye katılmadan önce konular ile ilgili bilgiler ilgili sayfada duyuruluyor. İşte ucuz evler ve fiyatları...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 10:38
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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

Ev sahibi olmak isteyenler ucuz ev fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Düşük bütçeli vatandaşlar için bazı fırsatlar mevcut. Uyap e-satış aracılığıyla borcunu ödeyememiş kişilerin konutları ucuza satışa çıkarılıyor. Konutlar yüzde 50 daha ucuz şekilde ihalede satılıyor. Açık artırma ile satışa çıkarılan konutlar hakkında bilgiler e-satış sayfasında duyuruluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

İşte ihale ile satılan evler ve fiyatları:

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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

BAĞCILAR – MAHMUTBEY
İhale başlangıç bedeli: 182000 lira
Muhammen bedeli: 340000 lira

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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

FATİH – ÖRDEK KASAP MAHALLESİ
İhale başlangıç bedeli: 265000 lira
Muhammen bedel: 500000 lira

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Ev alacaklar dikkat! Yüzde 50 daha ucuz konutlar satışta! İşte ucuz evler ve fiyatları

BAKIRKÖY – KARTALTEPE
İhale başlangıç bedeli: 312000 lira
Muhammen bedel: 600000 lira