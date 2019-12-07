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Ev alacaklar dikkat! 1 günde 52 bin TL kar edebilirsiniz... Konutta tapu ve KDV indirimi ne zaman bitiyor?
Konut kredi faizlerinin gerilemesiyle birlikte sektörde hareketlilik oluştu. Devletin de uyguladığı tapu harcı indirimi devam ediyor. Ancak yılbaşı itibarıyla indirimler sona erecek. Eğer teşviklerin süresi yeniden uzatılmazsa, yeni yılda tapu harçları binde 15'ten binde 20'ye, yüzde 8 orana tabi olan konut ve iş yerlerinin KDV'si ise yüzde 18'e yükselecek. Peki, konutta tapu ve KDV indirimi ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.12.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 12:13
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