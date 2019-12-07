Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank konut kredisi faiz oranı ne kadar? En düşük konut kredisi faizi ne kadar?

Konut kredisi başta olmak üzere tüm kredi çeşitlerinde faiz indirimleri sürüyor. Gün aşırı bankalardan kampanya ve indirim haberleri gelirken, konut projeleri kendi finansman destekleri ile oranları daha da düşürüyor. Merkez Bankası'nın 4 ayda attığı kritik adımlarla yüzde 24'ten yüzde 14'e gerileyen politika faizinin 12 Aralık'taki son toplantıda yüzde 12'ye çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasalarda rahatlama yaşanırken, konut ve taşıt sektöründe büyük patlama yaşandı. Satışlar oldukça yükselirken, vatandaşlar en uygun kredi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Yapıkredi, Halkbank, Akbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2019 14:35 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 14:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





