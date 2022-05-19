HaberlerGaleriEv alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?
Son dönemde ev fiyatlarında yaşanan artış sonrasında konut almak isteyenler fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Konu hakkında müjdeli açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini ve hammadde fiyatlarının düşeceğini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayında konutlarla ilgili yeni bir projeyi açıklayacağını söyledi. Hal böyle olunca,"Ağustos ayında fiyatlar düşecek mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.