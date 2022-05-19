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Haberler Galeri Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Son dönemde ev fiyatlarında yaşanan artış sonrasında konut almak isteyenler fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. Konu hakkında müjdeli açıklama geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut fiyatlarının normalleşeceğini ve hammadde fiyatlarının düşeceğini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ağustos ayında konutlarla ilgili yeni bir projeyi açıklayacağını söyledi. Hal böyle olunca,"Ağustos ayında fiyatlar düşecek mi?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 19:19
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Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi. Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı. 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gündemdeki konular ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Konu hakkında detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gündemdeki konular ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Kurum, konut almak isteyen vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaparak, müjdeyi Cumhurbaşkanı Edoğan'ın Ağustos ayında açıklayacağını söyledi.

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Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

KONUT MÜJDESİ AĞUSTOS AYINDA AÇIKLANACAK

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladıklarını anlatan Kurum, "Konut fiyatlarının artışı, kira fiyatlarının artışını bire bir takip ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz. Kentsel dönüşümle alakalı projeleri yarım kalmış firmalara da destek paketini açıkladık. Kira üzerine de Adalet Bakanlığmıız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz.

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Ev alacaklar bayram edecek, tarih verildi! Yeni proje yolda, 15-20 yıl vadeyle konut satışı! 81 ilde Ağustos ayında konut fiyatları düşecek mi?

Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır. Yereldeki talepleri de dikkate alarak bu proıje gerçekleşecek. Tüm dünyada tedarik zincirinde bozulma oldu, tarihte görülmemiş enflasyonlar yaşandı tüm dünyada. Konut maliyetleri bu noktada arttı. Biz maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşımıza daya uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projeyi yakın zamanda açıklayacağız. TOKİ ile konut ürettik.