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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

TOKİ'den yeni konut projesi geliyor. 5-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin yeni konut projesi merakla bekleniyor. 81 ilde gerçekleştirilecek yeni konutlar için araştırmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? Konut fiyatları, vade farkı ne olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 17:08
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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ’nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? 81 ilde gerçekleştirilecek yeni konut projesi için detaylar belli oluyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirli ve emeklileri yakından ilgilendiren yeni konut projesi için tarih verdi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? Konut fiyatları, vade farkı ne olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ’nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

TOKİ YENİ KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında 81 ilde maliyetleri düşürecek, sektör ve vatandaşa daha uygun şartlarda konut ve erişimi kolaylaştıracak projenin yakın zamanda açıklanacağını belirtti.

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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ’nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

"KONUT VE KİRA FİYATLARINDAKİ ARTIŞI YAKIN TAKİPTEYİZ"

Bakan Kurum konut ve kira fiyatlarındaki artışın birebir takip edildiğini vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir paket açıkladı. Maliye Bakanlığımız bankalarla birlikte bir çalışma yapıyor. Burada da fahiş fiyat artışlarını bire bir takip ediyoruz" dedi.

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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ’nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURACAK

Kentsel dönüşümle alakalı projeleri ve yarım kalmış firmalara destek paketlerinin açıklandığını belirten Bakan Kurum, "Kira üzerine de Adalet Bakanlığmız, Hazine Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. Buraya gelmeden önce Hazine Maliye Bakanlığımız, ilgili bakanlıklarımız, genel başkan yardımcılarımızla, belediyelerimizle birlikte bir proje daha gerçekleştireceğiz. Bunu sayın Cumhurbaşkanımız yakında açıklayacaktır" diye konuştu.

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Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ’nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

KONUT FİYATLARI, VADE FARKI NE OLACAK?

Yeni konut projesi ile ilgili gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar sonrası yeni projedeki konutların fiyatları ve ödeme detayları belli olacak.