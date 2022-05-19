Aidat öder gibi ev sahibi olun! TOKİ'nin yeni konut projesi için tarih belli oldu! Emekli ve dar gelirli vatandaşlar dikkat!

TOKİ'den yeni konut projesi geliyor. 5-20 yıl vadeyle şehit aileleri, alt gelir, emekli vatandaşları konut sahibi yapan TOKİ'nin yeni konut projesi merakla bekleniyor. 81 ilde gerçekleştirilecek yeni konutlar için araştırmalar sürerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Peki, TOKİ yeni konut projesi ne zaman başlayacak? Konut fiyatları, vade farkı ne olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.05.2022 17:08 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 17:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL