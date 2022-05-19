%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

Milyonlarca çalışan ve emekli 3600 ek gösterge için atılan adımları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona gelindiği merak ediliyor. Ek göstergenin onaylanmasının ardından maaş ve ikramiye ödemelerinde değişim yaşanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinde kilit nokta "yansıtma oranı" olacak. Emeklinin ikramiyesi 43.500 TL, aylıkları da yüzde 25 artacak. Hal böyle olunca hangi mesleklerin gösterge değişimi yaşanacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne aşamada, son durum ne? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar değişecek?