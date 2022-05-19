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Haberler Galeri %25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

Milyonlarca çalışan ve emekli 3600 ek gösterge için atılan adımları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 3600 ek gösterge için çalışmalarda sona gelindiği merak ediliyor. Ek göstergenin onaylanmasının ardından maaş ve ikramiye ödemelerinde değişim yaşanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinde kilit nokta "yansıtma oranı" olacak. Emeklinin ikramiyesi 43.500 TL, aylıkları da yüzde 25 artacak. Hal böyle olunca hangi mesleklerin gösterge değişimi yaşanacağı merak ediliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne aşamada, son durum ne? 3600 ek gösterge maaşlara ne kadar değişecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 21:43
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%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

Memurlara ek gösterge için geri sayımda sona gelindi. 3600 ek gösterge sonrasında maaş ve ikramiyelerde önemli değişiklik yaşanacak. Ek gösterge komisyonu çalışmalarında sona geldi. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı son şeklini alarak müzakere masasına gelecek. Hal böyle olunca,"Hangi meslek kolunda ne kadar gösterge artışı olacak? 3600 ek gösterge sonrasında maaşlar ne kadar olacak?" sorularına yanıt aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge çalışması için sona gelindi. Bu güne kadar hazırlanan 14 ayrı taslak teke düşürüldü. Tüm alternatiflerle birlikte hazırlanan 3600 ek gösterge taslağı son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.

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%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

Kimin ek göstergesi ne kadar artacak?

Yeni taslakta değişiklikler neler?

Memurun ikramiyesi ve maaşı nasıl artacak?

3600 ek gösterge düzenlemesi hangi tarihte yürürlüğe girecek?

Yıl başından bu yana devam eden ek gösterge çalışması sonunda tamamlandı. Değişik alternatifleri içeren taslak metin ortaya çıktı. Taslak metin son kez müzakere masasında görüşüldükten sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve son karar verilecek.

Müzakere masasına gelecek olan son taslakta kimin hangi ek göstergeye kavuşacağı da ayrıntılı olarak yer aldı.

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%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

TOPLU SÖZLEŞME SONRASI BAŞLADI

Ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında metinde yer alan 51. Madde gereğince ek gösterge çalışmaları başlatılmıştı. Yapılan iki toplantıda sendikalarla birlikte tüm paydaşlar yer alarak taleplerini açıklamıştı.

Ek gösterge konusunda bütçeye maliyet hesaplaması çalışanlar açısından Hazine ve Maliye Bakanlığında Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, emekliler açısından maliyet hesabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu başkanlığı tarafından yürütüldü.

Hazine ve Maliye Uzmanları ek gösterge konusunda 14 farklı taslak hazırladı. Şimdi hazırlanan son taslak müzakere masasına gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin detayları Mayıs ayı sonunda açıklayacak.

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%25 zam netleşti! Emekli aylığında brüt 1450 lira, ikramiye ise 43.500 TL artacak! Kilit nokta belli oldu! 2200, 3000, 3600 ek gösterge...

YENİ EK GÖSTERGE TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.