Esnafından emeklisine! İzmir'de suya yüzde 70 indirim vatandaşı sevindirdi: “Bize çok iyi geldi”

İzmir'de 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak su ve atık su tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim, esnafından emeklisine kadar vatandaşların yüzünü güldürdü. Yüksek faturalardan yakınan İzmirliler, düzenlemenin bütçelerini rahatlatacağını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğünün 2027 yılı su ve atık su tarifelerinde yüzde 70'e varan indirim kararı, kentte memnuniyetle karşılandı. Su giderlerinin azalmasını bekleyen vatandaşlar, yeni düzenlemenin hem hane ekonomisine hem de işletme bütçelerine katkı sağlayacağını belirtti.

"BÜYÜK BİR GİDER KALEMİMİZ AZALACAK" Suyun iş yerleri için önemli bir gider kalemi olduğunu belirten erkek kuaförü Mehmet Umar, "Sonunda beklediğimiz indirimle esnaf biraz rahatlar. Saç yıkama ve dükkan temizliği yapıyoruz, suyu çok kullanıyoruz. İndirimle büyük bir gider kalemimiz azalacak" diye konuştu. Yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Bahattin Seyhan ise "Faturalar bizi zorluyor. İndirim maddi açıdan bizim için çok iyi olacak" dedi. İndirimin işletme giderlerine olumlu yansıyacağını belirten Serhat Zirek, "İndirim haberi bize çok iyi geldi. Sonuçta masraflarımız yüksek. İndirim, giderlerimiz açısından önemli bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ESNAFIN BÜYÜK BİR SORUNUNUN ORTADAN KALKMASI DEMEK" Esnaf Yahya Er, "Suya indirim yapılması bütün esnafı rahatlatacak. Çok mutluyuz" dedi. Berberlik yapan Görkem Biçer ise "Su tüketimimiz çok fazla. Bu indirim, küçük esnafın büyük bir sorununun ortadan kalkması demek. Bizim için harika bir uygulama. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğündeki yetkililere çok teşekkür ediyorum. Yapılan indirim bizi çok memnun etti" ifadelerini kullandı. Bijuteri dükkanı sahibi Arzu Küçükgürdal da "İş yeri olduğu için faturamız yüksekti. İndirimden çok mutlu olduk. Maaşımızın belli bir kısmını faturalara ödüyoruz. Ev ekonomisi için de indirim güzel olacak" diye konuştu.

EMEKLİLERİN DE YÜZÜ GÜLDÜ İndirimin hane ekonomisine katkı sağlayacağını belirten 70 yaşındaki Mehmet Ali Coşkun, "İndirimden çok memnunuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Faturalarımız daha da az gelecek. Emekli olarak hane ekonomimize çok katkısı olacak" ifadelerini kullandı. Emekli Mehmet Ceylan da "İndirim bizim için çok iyi olur. Çok yüksek maaşlar almıyoruz. 2 bin lira ödemek var, bir de bin lira ödemek var. İndirimin bize katkısı olacak" dedi. Esnaf Satılmış Yanıkçı ise "Esnaf ve halk gözüyle bakmak lazım. Faturalar herkese yüksek geliyor. İndirim güzel olur. Halk için yapılan her şey güzeldir. Bu indirim özellikle emeklileri ve asgari ücretlileri rahatlatır" diye konuştu. ŞARTI SAĞLAYAN EMEKLİYE MUAFİYET HAKKI!