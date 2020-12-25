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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Esnafa destek müjdesi: Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Esnafa destek müjdesi: Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Son dakika... Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurular Ocak ayında başlayacak. Esnaf 3.000 TL gelir kaybı desteği verilecek. İş yeri kirasıyla da ilgili destekte bulunulacak ve 1.500 ile 2.250 lira arasında yardım verilecek. "Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek?" Sorusunun yanıtı için detaylar ahaber.com.tr'de. İşte, Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 18:34
Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca esnafa kira ve hibe desteğinin detayları belli oldu. Başvurular Ocak'ta başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrasında beklenen açıklama gelmişti. Tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Esnaf 3 bin lira gelir kaybı desteğinden, işyeri kiraysa da bin 500-2 bin 250 lira yardımdan yararlanacak.
Esnafa 3 bin TL gelir kaybı desteği 500- 2500 TL de kira yardımından kimler yaralanacak ve ne zaman başvurulacak.
Covid-19 salgınından etkilenen basit usulde vergilendirilen 1.2 milyon esnafa 'gelir kaybı ve kira desteğinin' ayrıntıları netleşti. 5 milyar lira tutarındaki destek ödemeleri Ocak, Şubat ve Mart'ta yapılacak.
Esnafa rehber niteliğindeki tebliğdeki 8 başlık şöyle: 1- İKİ AYRI DESTEK
Destek gelir kaybı ve kira desteği olmak üzere 2 başlıkta sağlanacak.
Programın süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 ay olacak. Başvurular Ocak'ın ilk haftası başlayacak.
2- GELİR KAYBI DESTEĞİ 3 BİN TL
Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak.