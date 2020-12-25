Esnafa destek müjdesi: Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Son dakika... Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvurular Ocak ayında başlayacak. Esnaf 3.000 TL gelir kaybı desteği verilecek. İş yeri kirasıyla da ilgili destekte bulunulacak ve 1.500 ile 2.250 lira arasında yardım verilecek. "Esnafa kira ve hibe desteği ne zaman verilecek?" Sorusunun yanıtı için detaylar ahaber.com.tr'de. İşte, Kira yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?