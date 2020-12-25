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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar, 1 çocuklu... AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar, 1 çocuklu...
Son dakika... Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önümüzdeki haftalarda 4. kez toplanacak. 2021 Ocak zammı sonrasında Asgari Geçim İndirimi'nde (AGİ) artış olacak. 2020 yılı için asgari geçim indirimi bekar için 220,73 TL, evli eşi çalışmayan için 264,87 TL, evli eşi çalışmayan 1 çocuklu için 297,98 TL olarak belirlenmişti. İşte, AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar, 1 çocuklu...
Giriş Tarihi: 25.12.2020 22:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 22:20
Son dakika... AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 AGİ zam oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yeni yılda yapılacak zamlar sonrasında AGİ oranıda yükselmiş olacak. Genel sağlık sigortası, SGK borçlanması gibi asgari geçim indirimi de etkileyen Asgari ücret önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan son toplantıyla netleşecek. İşte, AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar, 1 çocuklu...
GALERİ DEVAM EDİYOR AGİ 2021 TAHMİNİ: NE KADAR OLUR?
TÜİK son toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.
Bunun üzerine çeşitli tahminler yapıldı. Asgari ücrette yüzde 20'lik bir artış yapılması düşünülürse, 220,73 TL olan asgari geçim indirimi 264,87 TL'ye çıkacak. 264,87 TL olan evli ve eşi çalışmayanlar için asgari geçim indirimi ise 317,84 TL olacak.
Bekar 264,876
Evli eşi çalışmayan 317,84
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,576
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,308
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,176
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,276
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,276
Evli eşi çalışan 264,876
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,596
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,268