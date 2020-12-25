AGİ 2021 ne zaman belli olacak? Ocak zammı sonrasında AGİ ne kadar, kaç TL olacak? Evli, bekar, 1 çocuklu...

AGİ 2021 TAHMİNİ: NE KADAR OLUR?

TÜİK son toplantıda, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.