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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Koronavisü salgını döneminde vatandaşlara destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından çalışmalar başladı. Gelen son dakika haberine göre; Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak. Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. İşte, başvuru şartları ve detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.01.2021 18:10
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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!
Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı; 2019-2020 cirolarına yönelik çalışma başlattı. 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelerden, 2020 yılı cirosu bir önceki yıla göre yüzde 50 ve daha fazla azalanların listesi hazırlanıyor. Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak.

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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!
Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ödeme süreci başlayacak. 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü ödenecek.

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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!
Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni destek paketini bu sözlerle duyurmuştu: Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan, 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan, gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız.

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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!
Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelerimize 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacağız. Bu yeni destek kalemimizin tüm işletmelerimize hayırlı olmasını diliyorum.

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Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!
Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.