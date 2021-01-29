Esnafa desteğin yeni detayları belli oldu! Ödemeler tek seferde yapılacak!

Koronavisü salgını döneminde vatandaşlara destek ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restoran, lokanta ve kafelere destek müjdesinin ardından çalışmalar başladı. Gelen son dakika haberine göre; Bu destekten yararlanma koşulları, kriterleri kararname ile duyurulacak, ödemeler ise bir seferde yapılacak. Her bir şirket bu destekten bir defaya mahsus yararlanabilecek. İşte, başvuru şartları ve detayları haberimizde...