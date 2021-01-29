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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel... Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel...
Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri yeni yıl sonrasında sigara fiyatlarının alacağı son hali merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tüketicileri ise 2021 yılında fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 20:08
Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına zam uygulanıp uygulanmayacağı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de duyurulan kararla sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Hal böyle olunca sigara tüketicileri fiyatlara zam gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel...
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL