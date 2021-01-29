Ocak 2021 güncel sigara fiyat listesi: Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel...

Yeni yıl ile zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara tüketicileri yeni yıl sonrasında sigara fiyatlarının alacağı son hali merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tütün ürünleriyle ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranlarında yeniden düzenlemeye gidildi. Sigara tüketicileri ise 2021 yılında fiyatlara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte, sigara fiyatları ne kadar oldu? Kent, Viceroy, Tekel, Muratti, Camel...