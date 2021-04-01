6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Halkbank'tan 225 bin TL'ye varan kredi imkanı! Sıfır faizli...

Dünya Kadınlar Günü'nün Halkbank için ayrı bir anlamı olduğundan söz eden Arslan, 23 bin 500 kişinin çalıştığı Halkbank'ın yüzde 47'sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu açıkladı. Yönetim kurulu ve çeşitli yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanların yer aldığını belirterek bankanın tüm süreçlerinde kadınların emeği, kararı veya katkısı olduğunu dile getirdi.