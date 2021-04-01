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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Halkbank'tan 225 bin TL'ye varan kredi imkanı! Sıfır faizli... 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Halkbank'tan 225 bin TL'ye varan kredi imkanı! Sıfır faizli...
Halkbank 6 ay ödemesiz 225 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunuyor. 6 ay ödemsiz sıfır faizli kredi fırsatından binlerce kişinin yararlanması bekleniyor. Sunulan fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar ise başvuru şartlarını sorgulamaya başladı. 6 ay ertelemeli, 225 bin liraya kadar faizsiz kredi paketinin detayları açıklandı. Türkiye'nin önde gelen bankaları arasında yer alan Halkbank'ın sunduğu fırsat için detayları haberimizde derledik. Peki, Halkbank kadım girişimcilere yönelik kredi başvurusu için detaylar nedir?
Giriş Tarihi: 01.04.2021 19:06
6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Halkbank'tan 225 bin TL'ye varan kredi imkanı! Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kredi paketi hakkında açıklama geldi. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, 6 ay ödemesiz sıfır faizli kredi fırsatı sunuluyor. Kadın girişimcilere sunulan kredi kampanyasında taksit ve faiz oranı detayları duyuruldu. Halkbank tarafından yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilere yönelik oluşturulan kampanyanın detayları belirlendi. İşte, Halkbank kadın girişimci kredisi başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR HALKBANK KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI!
Türkiye'nin en köklü bankalarından biri olan Halkbank, bu sene de geçen senekine benzer şekilde bir kredi kampanyası hazırladı. 6 ay ertelemeli, 225 bin liraya kadar faizsiz kredi paketinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen Üreten Kadınlar Zirvesi'nde söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank olarak kadın girişimcilere verdikleri desteklerden söz etti ve bu desteklere bir yenisinin daha eklendiğini müjdeledi.
Dünya Kadınlar Günü'nün Halkbank için ayrı bir anlamı olduğundan söz eden Arslan, 23 bin 500 kişinin çalıştığı Halkbank'ın yüzde 47'sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu açıkladı. Yönetim kurulu ve çeşitli yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanların yer aldığını belirterek bankanın tüm süreçlerinde kadınların emeği, kararı veya katkısı olduğunu dile getirdi.
Özellikle koronavirüs salgını sürecinde tüm kadınların her zamankinden daha çok yük üstlenmek zorunda kaldığını ifade eden Arslan, bu süreçte de kadınların ekonomik hayata dahil olması için çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini vurguladı. Kadın girişimcileri desteklemeye ve finansman olanaklarına erişmelerini kolaylaştırmaya önem verdiklerini belirterek dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade etti.