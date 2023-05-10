ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akademik kariyer yapmak amacıyla nisan ayında sınava girerek ter döken adaylar sonuçları bekliyor. 10 Mayıs (bugün) açıklanacak olan sonuçlara dair detaylar araştırılıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 2023 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?