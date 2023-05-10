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Haberler Galeri ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Akademik kariyer yapmak amacıyla nisan ayında sınava girerek ter döken adaylar sonuçları bekliyor. 10 Mayıs (bugün) açıklanacak olan sonuçlara dair detaylar araştırılıyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? ALES/1 2023 sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 09:06
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ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES 2023 sonuç ekranı araştırılan konular arasında yerini aldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) 10 Mayıs Çarşamba günü açıklanıyor. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak değerlendirmeleri yapılacak olan ALES sonuçları merakla bekleniyor. Peki ALES sonuçları açıklandı mı? İşte ALES/1 2023 sonuç sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adaylar sınav sonuçlarını 10 Mayıs'ta saat 10.00 itibarıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

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ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES/1 2023 SONUÇ EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

ALES/1 2023 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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ALES/1 SONUÇ EKRANI sonuc.osym.gov.tr | ALES sonuçları açıklandı mı, saat kaçta? Kaç yıl geçerli? ÖSYM 2023 takvimi

2023 ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

ALES/1 16 Nisan 2023

ALES/2 20 Ağustos 2023

ALES/3 19 Kasım 2023