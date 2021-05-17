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Haberler Galeri Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Son dakika... Çiftçiye müjdeli haber geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini duyurarak, destek paketlerine artış yapıldığını açıkladı. Peki, bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 20:14
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Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Çiftçiye müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından çiftçiler için alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatlarında ne kadar atış yapıldığı konusunda araştırmalar hız kazandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği kaç TL? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

HANGİ ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI ERTELENECEK?

Başkan Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir." ifadelerine yer verdi.

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Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Bakliyat alım fiyatları ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlendi.

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Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltildi.

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Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatı 2.250 liraya, arpa alım fiyatı ise 1.750 liraya yükseltildi.