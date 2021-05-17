Çiftçiye müjde! Bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği...

Son dakika... Çiftçiye müjdeli haber geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerin Ziraat Bankası'na veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının erteleneceğini duyurarak, destek paketlerine artış yapıldığını açıkladı. Peki, bakliyat, yaş çay, sert ekmeklik buğday, arpa alım fiyatı ne kadar oldu? 2021 mazot ve gübre desteği kaç TL? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 20:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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