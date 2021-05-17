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Haberler Galeri Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

Yüz binlerce taşeron ve kamu işçisi maaş zammını bekliyor. 2021'in ortalarına doğru geldiğimiz şı günlerde, yeni toplu sözleşme ile ilgili bu hafta önemli bir adım atılması bekleniyor. Zam pazarlığı için görüşmelerin başlamasına kısa süre kala, taşeron ve kamu işçileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisinin merakla beklediği yüzdelik dilim ve seyyanen zam konusunda son durum nedir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:21
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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı son durum nedir? 2019 yılında 180 bin kamu işçisi için zam pazarlığına oturulmuştu. 2021 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edilmesi ile birlikte 700 bine yakın işçi için zam pazarlığı yapılması bekleniyor. Toplu sözleşme ile kadroya geçen ancak maaşı düşük olan işçilere ek maaş olarak avantaj sağlayacak olan yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili taleplerin iletilmesi bekleniyor. İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

Yeni toplu sözleşme ile ilgili bu hafta TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ'in hazırladığı taslağın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulması bekleniyor. Kamu işçilerinin önümüzdeki iki yıl içerisinde alacağı maaş zammı ve sosyal haklarını belirleneceği toplu sözleşme için geri sayım başladı.

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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

Zam oranlarının yanı sıra kadroya geçip düşük ücret alan işçilerin maaşlarının yükseltilmesi bekleniyor. Öte yandan sosyal hakların genişletilmesisne yönelik de çalışmalar yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek maaş zammı ve sosyal hakların kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

İki yıl önce yapılan toplantıdaki anlaşmayla ücreti 3.500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.

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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçilere her altı aylık dönemde yüzde 4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler, yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Ahaber.com.tr olarak araştırdığımız son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminler arasında.