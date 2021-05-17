Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı son durum nedir? 2019 yılında 180 bin kamu işçisi için zam pazarlığına oturulmuştu. 2021 yılında taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edilmesi ile birlikte 700 bine yakın işçi için zam pazarlığı yapılması bekleniyor. Toplu sözleşme ile kadroya geçen ancak maaşı düşük olan işçilere ek maaş olarak avantaj sağlayacak olan yüzdelik dilim düzenlemesi ile ilgili taleplerin iletilmesi bekleniyor. İşte konu ile ilgili son gelişmeler...