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Zam pazarlığı başlıyor! 4D'li taşeron ve kamu işçisine müjde! ÇSGB yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum!
Yüz binlerce taşeron ve kamu işçisi maaş zammını bekliyor. 2021'in ortalarına doğru geldiğimiz şı günlerde, yeni toplu sözleşme ile ilgili bu hafta önemli bir adım atılması bekleniyor. Zam pazarlığı için görüşmelerin başlamasına kısa süre kala, taşeron ve kamu işçileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisinin merakla beklediği yüzdelik dilim ve seyyanen zam konusunda son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 17:13 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 17:21
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