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Haberler Galeri Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Milyonlarca Bağ-Kurlunun merakla beklediği prim indirimi yeniden gündemde. TBMM'ye gelmesi beklenen yasal düzenleme, prim ödemelerini kolaylaştırarak Bağ-Kurlulara büyük bir nefes aldırmayı hedefliyor. 2008 yılında yapılan reformla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirilse de, farklı prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartları nedeniyle norm birliği tam sağlanamadı. Bu nedenle prim indiriminin kimleri kapsayacağı ve nasıl uygulanacağı büyük bir merak konusu. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:56
Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Bağ-Kur prim indirimi düzenlemesinin TBMM'ye gelmesiyle birlikte, prim yükünün hafifletilmesi ve emeklilik sürecinin hızlandırılması hedefleniyor. Prim yükünü hafifletmek ve emeklilik sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanan bu düzenleme, özellikle küçük esnafı ve Bağ-Kur'lu çalışanları ilgilendiriyor. Peki, bu değişiklik nasıl uygulanacak, kimler yararlanacak? İşte detaylar…

Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Prim Şartları Nasıl Belirleniyor?

Çalışanların prim ödeme şartları, bağlı oldukları kuruma ve işe giriş tarihlerine göre farklılık gösteriyor. SSK'da 1999 öncesi için prim şartı 5000 ile 5975 gün arasında değişirken, bu tarihten sonra 7 bin güne, 2008 sonrasında ise kadın ve erkek tüm çalışanlar için 7.200 güne çıkarıldı.

Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Emekli Sandığı'nda kadınlar 7.200 gün (20 yıl), erkekler ise 9 bin gün (25 yıl) prim öderken; Bağ-Kur'lularda 1999 öncesinde kadınlarda 7.200, erkeklerde 9 bin gün olan prim şartı, sonrasında hem kadın hem erkek için 9 bin gün olarak uygulanmaya devam ediyor.

Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Farklı Kurumlarda Çalışanlar İçin Emeklilik Şartları

Üç farklı kurumda çalışmış olanların hangi kurumdan emekli olacağı, son 7 yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son 7 yılda hangi kurumda 3,5 yıl (1261 gün) prim ödemesi yapılmışsa, o kurumun şartları geçerli oluyor. Ancak, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için son 7 yıl yerine tüm çalışma hayatı dikkate alınıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim yatırılmışsa o kurumun şartlarına göre emeklilik işlemi yapılıyor.

Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Gündemdeki Değişiklik Neleri Kapsıyor?

TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemede, Bağ-Kur'luların prim ödeme gün sayısının 9 binden 7.200'e indirilmesi hedefleniyor. Özellikle 8 Eylül 1999 – 30 Ocak 2008 tarihleri arasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı ile 9 bin gün üzerinden emekli olabiliyordu. Yeni düzenleme ile prim gün sayısı hem kadınlar hem de erkekler için 7.200 güne düşürülecek.