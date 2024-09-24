24 Eylül 2024, Salı
Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...
Milyonlarca Bağ-Kurlunun merakla beklediği prim indirimi yeniden gündemde. TBMM'ye gelmesi beklenen yasal düzenleme, prim ödemelerini kolaylaştırarak Bağ-Kurlulara büyük bir nefes aldırmayı hedefliyor. 2008 yılında yapılan reformla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı SGK çatısı altında birleştirilse de, farklı prim ödeme sistemleri ve emeklilik şartları nedeniyle norm birliği tam sağlanamadı. Bu nedenle prim indiriminin kimleri kapsayacağı ve nasıl uygulanacağı büyük bir merak konusu. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in haberi...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 07:56