Esnafa 1800 gün erken emeklilik kapısı açıldı! 1999 sonrasına...

Farklı Kurumlarda Çalışanlar İçin Emeklilik Şartları

Üç farklı kurumda çalışmış olanların hangi kurumdan emekli olacağı, son 7 yıllık sigortalılık süresine göre belirleniyor. Son 7 yılda hangi kurumda 3,5 yıl (1261 gün) prim ödemesi yapılmışsa, o kurumun şartları geçerli oluyor. Ancak, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için son 7 yıl yerine tüm çalışma hayatı dikkate alınıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim yatırılmışsa o kurumun şartlarına göre emeklilik işlemi yapılıyor.