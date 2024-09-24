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Haberler Galeri SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaşa 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaşa 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Emeklinin maaşı 2025 Ocak ayı ile birlikte artacak. Enflasyon artışına ek olarak gelmesi beklenen refah payı kök aylıkları değiştirecek. Enflasyon tahminlerine göre en az yüzde 13.44 beklenen artışla birlikte 5 farklı tahmin oluştu. Buna göre 2025'te en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL civarına erişmesi ön görülüyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin haberi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:59
SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaş 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Ocak ayında, emeklilere yapılacak zam oranı merakla beklenirken, kök aylıklara 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılacağı kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı verilerine göre, ilk iki ayda enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, Ocak ayı zam oranının netleşmesi için dört aylık veri daha bekleniyor. Ancak, ekonomistlerin farklı tahminleri ve çeşitli senaryolar mevcut.

2025 Ocak Zammı İçin Beş Farklı Tahmin

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaş 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Orta Vadeli Program Tahmini

Hükümetin Orta Vadeli Program'ında, 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 olarak belirlendi. Bu tahmine göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 13.44 olacak. Dolayısıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı zam da yüzde 13.44 seviyesinde gerçekleşecek.

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaş 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Merkez Bankası Anketi

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43.14 olarak açıklandı. Buna göre, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranı yüzde 14.76 olacak ve emeklilere Ocak ayında bu oran üzerinden zam yapılacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaş 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

AA Finans Tahmini

AA Finans'ın anketinde de 2024 yılı sonu enflasyonu beklentisi yüzde 42.84 olarak gerçekleşti. Bu durumda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14.52 seviyesinde olacak.

SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaş 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Reuters Anketi

Reuters'ın dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, 2024 sonu enflasyon tahmini yüzde 42.95 olarak öngörülüyor. Bu tahmine göre, emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 14.60 olacak.