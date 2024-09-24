24 Eylül 2024, Salı
SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaşa 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…
Emeklinin maaşı 2025 Ocak ayı ile birlikte artacak. Enflasyon artışına ek olarak gelmesi beklenen refah payı kök aylıkları değiştirecek. Enflasyon tahminlerine göre en az yüzde 13.44 beklenen artışla birlikte 5 farklı tahmin oluştu. Buna göre 2025'te en düşük emekli maaşının 14-15 bin TL civarına erişmesi ön görülüyor. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in konuya ilişkin haberi...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 06:59