SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 13.44 zam! En düşük maaşa 15.000 TL ayarı! Refah payına ek enflasyon artışı…

Ocak ayında, emeklilere yapılacak zam oranı merakla beklenirken, kök aylıklara 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılacağı kesinleşti. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ve Ağustos ayı verilerine göre, ilk iki ayda enflasyon yüzde 5.78 olarak gerçekleşti. Bu veriler ışığında, Ocak ayı zam oranının netleşmesi için dört aylık veri daha bekleniyor. Ancak, ekonomistlerin farklı tahminleri ve çeşitli senaryolar mevcut.

2025 Ocak Zammı İçin Beş Farklı Tahmin

