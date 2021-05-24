12 ay vade sıfır faiz imkanı! Müjdeler peş peşe sıralandı! Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel...
Araba almak isteyenler için müjde geldi. Birçok araba markası araba fiyatlarında yaşanan düşüşleri yakından takip ediyor. Türkiye'de bulunan otomobil markaları kampanyalar düzenleyerek satışlarını artırmayı amaçlıyor. Nisan ayında düzenlenen kampanyalar satışları oldukça artırmıştı. 2021 Mayıs ayı otomobil fiyatları için değerlendirmeleri haberimizde derledik. Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel, Peugeot, Citroen, Kia gibi daha pek çok markanın 2021 Mayıs otomobil kampanyaları büyük ilgi görüyor.
Giriş Tarihi: 24.05.2021
17:55 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
17:55
Araba almak isteyenler Nisan ayında düzenlenen kampanyaların yenilenip yenilenmeyeceğini merak ediyor. Hyundai, Toyota, Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen ve Kia markalar çeşitli kampanyaları müşterilerine duyuruyor. Aylık olarak bazı modellerde kampanya düzenlemesi yapılıyor. Araba almak isteyenler 0 km araçlara sahip olma fırsatı yakalıyor. Araç sahipleri bu indirimleri görmeden adım atmayın. 2021 Mayıs ayı otomobil kampanyalarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel ve Renault Mayıs ayı kampanyaları...
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RENAULT
Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı. Markanın B-HB segment modeli Clio'nun ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve 2 bin TL taksit seçeneği ile bayilerde sahiplerini beklediği kaydedildi.
2020 model yılı Kadjar modelleri ise Mayıs ayına özel 332 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.
BMW
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek bahar kampanyasını duyurdu.
BMW'nin kampanyasında aylık yüzde 0.69 faiz oranları ve çeşitli ödeme seçenekleri bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında, 2 Serisi Gran Coupé ve BMW 1 Serisi modellerinde 250 bin TL'ye kadar olan tutar aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebiliyor. X1 ve X2 sDrive16d modellerinde 300 bin TL'ye, 3 Serisi'nde 350 bin TL'ye, 5 Serisi'nde ise 400 bin TL'ye kadar olan tutarın aylık yüzde 0.69 faiz oranıyla kredilendirilebildiği kaydedildi.
CITROEN
Fransız üretici Citroën, Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalar arasında yer alıyor. Markanın C5 Aircross SUV modelinde kampanya kapsamında 327 bin TL'den başlayan fiyatlar ve seçili modellerde geçerli 100 bin TL'ye özel 15 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği sunuluyor
C3 modelinde ise, 50 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği ve 160 bin TL'den başlayan fiyatlar yer alıyor. Citroen'in hafif ticari modeli Berlingo'ya ise 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli ödeme seçeneği ile sahip olmak mümkün. Markanın bir diğer hafif ticari modeli Berlingo Van'da da 55 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği, Jumper modelinde ise 80 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor.
DACIA
Mayıs ayında Dacia'nın yeni Sandero modelinde sınırlı sayıdaki Comfort 1.0 SCe 65 bg versiyonuna özel 152 bin 900 TL fiyat sunulurken, günlük 69 TL ödeme ile söz konusu modele sahip olunabiliyor.
Mayıs ayı boyunca 2020 model yılı Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 versiyonu da, 172 bin TL'den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. 2020 model yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg versiyonu ise, 121 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg versiyonu ise 136 bin 900 TL'lik fiyatı ile tüketicilerle buluşuyor.