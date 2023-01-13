Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Eskişehir kura çekimi canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için sıra Eskişehir kura çekimine geldi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste!