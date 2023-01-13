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Haberler Galeri Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

Eskişehir kura çekimi canlı yayın izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut kuraları kaldığı yerden devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için sıra Eskişehir kura çekimine geldi. Kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:06
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Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında Eskişehir Merkez'de 1.800 konut sahibini bulacak. Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. İşte, Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir Merkez'deki 1800 konut için kazanan isimler belli oluyor.

ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

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Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

TOKİ ESKİŞEHİR EVLERİ NERELERDE?

ESKİŞEHİR TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir kura çekimi 13-14 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

TAM 1800 KONUT BUGÜN SAHİBİNİ BULUYOR

Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. Bugün yapılacak çekiliş ile birlikte Eskişehir Merkez'deki 1800 konut sahibini bulacak.

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Eskişehir TOKİ kura sonuçları sıralı tam liste! Eskişehir kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023...

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Eskişehir kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. TOK'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek.