2 milyon ev sahibini ilgilendiriyor! Kira gelirinde beyan sınırı 9500 lira | 31 Mart’ta sona eriyor

2023'TE 21 BİN LİRA



2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 lira olacak. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. İş yeri kira geliri elde edenler için beyan sınırı 70 bin lira. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.