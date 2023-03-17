2 milyon ev sahibini ilgilendiriyor! Kira gelirinde beyan sınırı 9500 lira | 31 Mart'ta sona eriyor
Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin 9.500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Oturulan konut için ödenen kira bedeli gider olarak indirilebiliyor.
Giriş Tarihi: 17.03.2023
07:02 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
07:02
Kira da dahil gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Konut ve işyeri kira geliri elde yaklaşık 2 milyon kişinin bu tarihe kadar beyanname vermesi gerekiyor.
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Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek. Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor.
İSTİSNA VE GÖTÜRÜ DÜŞER Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek. Örneğin bu yıl, evini 4 bin liraya kiraya verip 48 bin lira geliri elde edip, götürü gider yöntemini seçen ev sahibi istisna tutarı 9 bin 500 lirayı geçtiği için konut kira geliri beyan edilecek.
Önce 9500 istisna sonra da 38 bin 500 liradan yüzde 15 götürü düşer (5775 lira) kalan 32 bin 725 lira üzerinden vergi hesaplanacak. Ev, işyeri sahibinin ödediği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri kiraya verilen mala ilişkin sigorta giderleri indirim olarak kullanılabilir.
2023'TE 21 BİN LİRA 2023 yılı için geçerli olacak konut (mesken) istisna tutarı da 21 lira olacak. İşyeri kira geliri için de beyanname sınırı yine her yıl yeniden belirleniyor. İş yeri kira geliri elde edenler için beyan sınırı 70 bin lira. Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.