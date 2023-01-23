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Haberler Galeri ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

İhtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt içi kuru gıda hizmeti başlattı. Söz konusu yardım, Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla VGM tarafından, 81 il merkezinde veriliyor. Konuya ilişkin detayları merak edenler, "Gıda yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, erzak yardımı şartları ve başvuru ekranı...

Giriş Tarihi: 23.01.2023 18:19 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 18:28
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ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan erzak yardımı başvuruları başladı. Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğü tarafından 81 il merkezinde kuru gıda yardımı veriliyor. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar başvuruda bulunuyor. İşte, gıda yardımı hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

GIDA YARDIMI ŞARTLARI NELER?

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,

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ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.

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ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

GIDA YARDIMI BAŞVURU FORMU

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ERZAK YARDIMLARI BAŞLADI! İhtiyaç sahiplerine koli koli gıda yardımı yapılıyor! Hemen başvuru formunu doldurun! A-B-C TİPİ PAKETLER...

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.