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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan kişilerin en büyük hayali emeklilik oluyor. Emekli olmak için, yaş ve prim şartını taşımak gerekiyor ancak bazı durum ve hallerde bu yaş öne çekilebiliyor. Hatta erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı gibi haklar sağlanıyor. Bebeği olan annelere de 8.904 lira ödeme sağlanıyor. İş hayatında sağlanan haklar kanunlarla güvence altına alınmış durumda. İşte, emeklilik tarihlerini ve işyerindeki durumları etkileyen kurallar!

Giriş Tarihi: 09.11.2021 16:48 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 16:49
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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

İşyerinde bazı farklı durumlar nedeniyle çalışanlar yan haklara ihtiyaç duyabiliyor. Bu kurallar sayesinde, birçok kişi erken emekli olabiliyor. Çalışanların sağlığının bozulması durumunda emeklilik tarihi öne çekilebiliyor. İşgücü yaşayan kişilerin erken emekliliği korunmuş durumda. Ayrıca bu kişilere ciddi miktarlarda tazminat ödeniyor. Çalışma hayatında olan annelere ise 8.904 ödeme yapılıyor. İşte, çalışırken alabileceğiniz yan haklar!

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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

MALULEN EMEKLİLİK:

Burada en önemli şart, bu rahatsızlığın sigortalı olunan tarihten sonra ortaya çıkmış olması ve yüzde 60 oranında işgücü kaybı yaşanması.

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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

Ayrıca en az 10 yıl sigortalı olup, toplam 1.800 gün prim ödenmesi şart. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmıyor ancak 1800 gün (5 yıl) prim isteniyor.

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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

ENGELLİYE ERKEN MAAŞ:

Engellilik oranı en az yüzde 40 olanlar vergi indiriminden faydalanarak erken emeklilik imkanına kavuşuyor.

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Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

Burada yaş şartı aranmazken, sigortalılık süreleri 15-20 yıl, prim gün sayısı da 3.600-4.400 arasında değişiyor.