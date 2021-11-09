Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!

Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan kişilerin en büyük hayali emeklilik oluyor. Emekli olmak için, yaş ve prim şartını taşımak gerekiyor ancak bazı durum ve hallerde bu yaş öne çekilebiliyor. Hatta erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı gibi haklar sağlanıyor. Bebeği olan annelere de 8.904 lira ödeme sağlanıyor. İş hayatında sağlanan haklar kanunlarla güvence altına alınmış durumda. İşte, emeklilik tarihlerini ve işyerindeki durumları etkileyen kurallar!