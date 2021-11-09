09 Kasım 2021, Salı
Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?
Asgari ücret zammı için çalışmalar sürerken, milyonlarca çalışanı sevindirecek haberler gelmeye başladı. Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürerken, Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları heyecan yarattı. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları gelir vergisi ve damga vergisinin maaşlara eklenmesi konusundaki taleplere Bakan Bilgin yanıt verdi. Peki, 2022 asgari ücrete ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:32
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14