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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

Asgari ücret zammı için çalışmalar sürerken, milyonlarca çalışanı sevindirecek haberler gelmeye başladı. Asgari ücret ödemelerinde ek zam formülü beklentileri sürerken, Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları heyecan yarattı. Asgari ücretli vatandaşların her ay ödemiş oldukları gelir vergisi ve damga vergisinin maaşlara eklenmesi konusundaki taleplere Bakan Bilgin yanıt verdi. Peki, 2022 asgari ücrete ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 09.11.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 13:32
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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022'ye girmemize kısa bir süre kala gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni maaşlar için bu sene farklı çalışmalar yapılıyor. Yeni zammın belirlenmesi için bakanlık sahaya indi. Şimdi ise ek zam formülü gündeme geldi. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu? İşte haberin detayları...

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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?

2021 yılı brüt asgari ücret 3.577,50 TL, net asgari ücret ise 2.825,90 TL'dir. Brütten nete asgari ücret hesabına göre, 2021 yılında geçerli asgari ücrette 187,82 gelir vergisi, 27,15 damga vergisi kesintisi yapılıyor. Söz konusu kesintiler asgari ücrete yansıtılırsa 2022 zammına ilave olarak 214,97 TL ek zam yapılacak.

Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ KALKIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdikten sonra gelir vergisi ile ilgili merak edilenleri açıkladı.

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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenen asgari ücret için görüşmeler önümüzdeki ay başlayacak. Ancak zam görüşmeleri öncesinde çalışmalar başladı. Ekim ayı enflayın yüzde 19,89 olarak açıklandı. Geçen yıllarda olduğu gibi enflasyonun 6-7 puan üstünde zam yapılması bekleniyor. Ekim ayı verisi baz alınarak yaptığımız hesaplamada yeni asgari ücret için ipuçları ortaya çıkıyor.