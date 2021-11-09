Asgari ücrette sevindiren gelişme! Ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu?

Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022'ye girmemize kısa bir süre kala gözler yeni asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği yeni maaşlar için bu sene farklı çalışmalar yapılıyor. Yeni zammın belirlenmesi için bakanlık sahaya indi. Şimdi ise ek zam formülü gündeme geldi. 7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücrete ek zam olacak mı? 2022 asgari ücretten gelir vergisi kesintisi kalkıyor mu? İşte haberin detayları...