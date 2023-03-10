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Haberler Galeri Sabah yazarından bomba iddia: Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Sabah yazarından bomba iddia: Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Son dakika haberi | 2019 yılında "vergi cenneti" olarak bilinen Malta vatandaşlığına geçen Sabancı ailesi üyelerinden Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, şimdi de Akbank üzerinden yaptıkları "hisse transferi" ile yaklaşık 17 milyon liralık vergi yükümlülüğünden kaçtı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör; Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın sahibi oldukları yaklaşık 50,9 milyon Akbank hissesini "yatırımcısı oldukları özel fonlara" devrederek temettü üzerinden çıkan 13 milyon TL stopaj, 4 milyon TL gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden sıyrıldıklarını yazdı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası yardım konusunda sınıfta kalan, yine aynı dönemde aile üyelerinden Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'de yaptığı partiden paylaştığı fotoğraf olay olan Sabancı ailesinin bu hamlesi yine gündem oldu.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:06
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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

İşte Dilek Güngör'ün Sabah Gazetesi'ndeki yazısından o bölüm

MALTA'YI TÜRKİYE'YE TAŞIDILAR!
Yahu çok tuhaf değil mi? Daha geçenlerde Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri gündem olmadı mı? Her gün aile yeni bir bomba daha mı üretmek zorunda?

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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Vallahi billahi özel olarak çabalamıyorum. İnsanın gözüne sokuyorlar.

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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Biliyorsunuz, çarşamba günü Akbank ortaklarının açıklaması piyasayı karıştırdı. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı 50.9 milyon adet hisseyi borsada satmak için MKK'ya kaydının yaptırıldığını bildirdi.

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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Borsada 'Hisseler satılacak' endişesiyle Akbank düştü. Meğer öyle değilmiş... Hisseler bir cepten, diğerine gidiyormuş... Aynı gün saat 16:48'de yaptıkları açıklamada ise hisselerin borsada satılmayacağı, yatırımcısı oldukları serbest özel fonlara devredileceğini belirttiler.

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Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Hayda buyur buradan yak... Niye bunu yapıyorlar dersiniz. Çünkü, Akbank 30 Mart'ta hisse başına 1.55 TL temettü dağıtacak. Dilek ve Sevil Sabancı'nın 50.9 milyon adet hissede yaklaşık 79 milyon TL temettüsü var.