Sabah yazarından bomba iddia: Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı Akbank üzerinden vergi mi kaçırıyor? Önce Malta vatandaşı oldular sonra hisseleri fonlara taşıdılar

Son dakika haberi | 2019 yılında "vergi cenneti" olarak bilinen Malta vatandaşlığına geçen Sabancı ailesi üyelerinden Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı, şimdi de Akbank üzerinden yaptıkları "hisse transferi" ile yaklaşık 17 milyon liralık vergi yükümlülüğünden kaçtı. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör; Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'nın sahibi oldukları yaklaşık 50,9 milyon Akbank hissesini "yatırımcısı oldukları özel fonlara" devrederek temettü üzerinden çıkan 13 milyon TL stopaj, 4 milyon TL gelir vergisi ödeme yükümlülüğünden sıyrıldıklarını yazdı. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrası yardım konusunda sınıfta kalan, yine aynı dönemde aile üyelerinden Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'de yaptığı partiden paylaştığı fotoğraf olay olan Sabancı ailesinin bu hamlesi yine gündem oldu.