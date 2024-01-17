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Haberler Galeri Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Yıpranma hakkı, özellikle ağır ve riskli meslek gruplarında çalışan işçilere tanınan bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bu hak, yoğun fiziksel veya zihinsel çaba gerektiren, tehlikeli koşullarda çalışan bireylerin daha erken emekli olabilme imkanını içermektedir. Yıpranma hakkı, meslek gruplarına göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle ağır sanayi, inşaat, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren çalışanları kapsar. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 22:41
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Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Erken emeklilik, birçok meslek grubu için giderek daha erişilebilir hale gelmektedir. 45, 46 ve 47 yaşlarındaki bireylerin bu avantajdan yararlanabilmesinin anahtarı, "yıpranma hakkı" olarak bilinen özel bir imkanı içermektedir. Bu kapsamda, belirli mesleklerde çalışan bireylerin, ağır şartlarda geçen çalışma sürelerinin emeklilik hakkında daha esnek şartlar sağlamasına olanak tanıyan bir düzenlemeye tabi olmaları mümkündür. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Yıpranma Hakkı Nedir?

Türkiye'de ağır iş koşullarında çalışan işçi ve memurlara tanınan "Yıpranma Hakkı" veya fiili hizmet süresi zammı, sağlık ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen meslek gruplarına erken emeklilik imkanı sağlıyor. SGK tarafından belirlenen 45 farklı meslek grubunu kapsayan bu hak, çalışanlara maddi ve manevi anlamda rahatlama sunuyor.

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Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Kimler Yararlanabilir?

Yıpranma hakkı, 4/A (İşçi) ve 4/C (Memur) statüsündeki çalışanlar için geçerlidir. Meslek gruplarına göre farklılık gösteren ek hizmet süreleri arasında yer altı işlerinde çalışanlar için süre sınırlaması bulunmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeline 8 yıla kadar ek hizmet süresi eklenebilmektedir.

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Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Başvuru ve Şartlar

Yıpranma hakkından yararlanabilmek için çalışanın en az 3600 gün çalışmış olması gereklidir. SGK, fiili hizmet süresine eklemesi gereken günleri otomatik olarak hesaplar ve başvuru gerekmeden emeklilik süresine ekler. Ek hizmet süresi eklemesi meslek kollarına göre değişiklik gösterir.

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Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

SGK'nın Rolü ve Kolaylık Sağlama

SGK, bu haklardan yararlanma sürecini işçi ve memurlar için oldukça kolaylaştırmıştır. Otomatik hesaplama sistemi sayesinde işçi ve memurlar, yıpranma hakkından otomatik olarak yararlanabilirler.