18 Ocak 2024, Perşembe
Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...
Yıpranma hakkı, özellikle ağır ve riskli meslek gruplarında çalışan işçilere tanınan bir avantaj olarak öne çıkmaktadır. Bu hak, yoğun fiziksel veya zihinsel çaba gerektiren, tehlikeli koşullarda çalışan bireylerin daha erken emekli olabilme imkanını içermektedir. Yıpranma hakkı, meslek gruplarına göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle ağır sanayi, inşaat, sağlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren çalışanları kapsar. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 22:41 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 22:41
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