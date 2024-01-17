Erken emeklilikte yeni ERKEK-KADIN yaş tablosu! Prim sayısı 1800 günle 47 yaşa iniyor! 2008 öncesi SGK kaydı olanlar...

Erken emeklilik, birçok meslek grubu için giderek daha erişilebilir hale gelmektedir. 45, 46 ve 47 yaşlarındaki bireylerin bu avantajdan yararlanabilmesinin anahtarı, "yıpranma hakkı" olarak bilinen özel bir imkanı içermektedir. Bu kapsamda, belirli mesleklerde çalışan bireylerin, ağır şartlarda geçen çalışma sürelerinin emeklilik hakkında daha esnek şartlar sağlamasına olanak tanıyan bir düzenlemeye tabi olmaları mümkündür. İşte konu hakkında merak edilenler...