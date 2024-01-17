Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5'lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...
Türkiye'de milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam haberi nihayet geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 42.6'ya çıkartıldı. Bu zamlı oran, 5 puanlık ilave ile birlikte gerçekleşti. Peki 2024'te kim ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2024
21:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilere yönelik önemli bir müjdeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, emekli maaşlarına eklenen refah payı ile birlikte emekli kök maaşlarında yüzde 5'lik bir artış gerçekleştirilecek. 2024 yılı için belirlenen en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL olarak açıklandı. İşre kalem kalem SSK, BAĞ-KUR zamlı maaşlar...
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Refah payıyla birlikte yüzde 42.6'ya ulaşan zam oranı, emeklilerin kök aylıklarına yansıtılıyor. Kök aylığa (Aralık tutarı) yüzde 42.6'lık zam oranı ilave edilecek. Oluşan tutara, eğer kök aylık 7 bin 135 liranın altında çıkarsa yüzde 5, üstünde çıkarsa yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bulunacak tutar emekliye ödenecek. Ancak kök aylık ve ek ödemenin toplamı 10 bin liranın altında çıkarsa ödeme 10 bin liraya tamamlanacak.
EMEKLİNİN EN DÜŞÜK KÖK AYLIĞI NASIL DEĞİŞECEK?
2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık yüzde 42.6 zam ile 9 bin 726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 729 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.
2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 4 bin 721 lira 80 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık 6 bin 733 lira 29 lira olurken, bu maaşı alanın ödemesi 3 bin 266 lira 71 kuruş daha eklenerek 10 bin liraya tamamlanacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise 7 bin 616 lira 48 kuruş olan ek ödeme dahil en düşük kök aylık yüzde 42.6 zamla 10 bin 861 liraya ulaşacak.
HESABA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilere maaş ödemeleri bugün başlıyor. Refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi yasa ile hayata geçirileceği için bugün başlayan maaş ödemelerinde bu artışlar görülmeyecek. Yüzde 37.57 artışa ve en az 7 bin 500 lira taban aylık ödemesine göre ödemeler yapılacak. Emekliler, bu ödemeyi e-Devlet'te de görebilecek. 5 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban aylık düzenlemesi nedeniyle oluşan zam farkları yasa yürürlüğe girdikten sonra hesaba yatırılacak.