Emekliye müjdeli haber geldi çattı! %5’lik ek artışla zamlı maaş listesi çıktı! TCKN sonu 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0 olanlara...

EMEKLİNİN EN DÜŞÜK KÖK AYLIĞI NASIL DEĞİŞECEK?

2023'ün ikinci yarısında Bağ-Kur emeklilerinde en düşük kök aylık ek ödeme dahil 6 bin 820 lira 84 kuruş idi. Bu aylık yüzde 42.6 zam ile 9 bin 726 liraya yükselecek. Her ay 273,48 lira eklenerek aylık 10 bin lira ödeme yapılacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 5 bin 420 lira 18 kuruş olan en düşük kök aylık yüzde 42.6 artışın yansıtılmasıyla 7 bin 729 lira 18 kuruşa çıkacak. Bu maaşı alan emekliye her ay 2 bin 270 lira ilave ödemeyle her ay 10 bin lira yatırılacak.