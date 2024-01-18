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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağı müjdesini vermişti. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam müjdesinin ardından zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte emekliye refah payı ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:02
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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi, esnaf, çiftçi emeklilerinin maaşlarına ilave zammın 5 puan olduğunu açıkladı. SSK, Bağ-Kur emeklilerine ocak zammının yüzde 42.6'ya, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenleme bugün torba teklife önergeyle eklenecek. Emekli aylıklarına yapılan zam, kök maaşları da etkilemiş oldu.

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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

E-devlet üzerinden emekli aylık bilgisi bölümünde yer alan "aylık tutar" kök maaşı, "ek ödeme tutarı" da yüzde 4'lük ek ödemeyi, "5510 EK 19 Miktarı" da aylığı 10 bin liraya tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Zamlı aylık hesaplanırken önce kök aylığa zam uygulanıyor ardından yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Örneğin, kök maaşı 8 bin 500 lira olan emeklinin aylığı yüzde 42.6'lık artışla 12 bin 121 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 12 bin 606 lira, kök aylığı 10 bin lira olan yüzde 42.6 artışla 14 bin 260 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 14 bin 830 lira alacak. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkı birbirine yakın olacak. Böylece yıl bazında yapılan zam oranı eşitlenmiş olacak.

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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Örneğin ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 24 çıkarsa, işçi, esnaf, çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 24 (Yıl bazında yüzde 76.79), emekli memurun da yüzde 18.61 (Yüzde 77.02) artacak.

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Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Emeklilere refah payı, kök aylık hesabı, yasal sürece ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

1- Dün itibariyle emekli aylığı almaya başlayan SSK, Bağ-Kur emeklilerine ek zam ne zaman yatırılacak?
İlave zam ve en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenleme bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan torba teklife önergeyle eklenecek. Komisyon'da kabul edildikten sonra gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Başkan Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulama alınacak.