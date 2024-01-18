18 Ocak 2024, Perşembe
Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağı müjdesini vermişti. Milyonlarca emeklinin beklediği ek zam müjdesinin ardından zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. İşte emekliye refah payı ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 09:02
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