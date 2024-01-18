Emekliye ek zam ne zaman yatacak? Milyonlara müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti...

Örneğin, kök maaşı 8 bin 500 lira olan emeklinin aylığı yüzde 42.6'lık artışla 12 bin 121 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 12 bin 606 lira, kök aylığı 10 bin lira olan yüzde 42.6 artışla 14 bin 260 lira, yüzde 4 ek ödemeyle 14 bin 830 lira alacak. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur emeklileri ile Emekli Sandığı emeklileri arasındaki zam farkı birbirine yakın olacak. Böylece yıl bazında yapılan zam oranı eşitlenmiş olacak.