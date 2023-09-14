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Haberler Galeri Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Son yıllarda emeklilik konusunda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, 10 yıl sigorta girişi ile erken emeklilik hakkı elde etme fırsatıdır. Bu haktan yararlanabilmek için belirli kriterlere uygun olmak gerekmektedir. 10 yıl sigorta girişi ile emekli olma hakkı kazanabilmek için, 3600 prim gününü tamamlamak yeterli olacaktır. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.09.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 06:54
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Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Türkiye'de emeklilik hakkı kazanmak için gereken şartlar zaman içinde değişebilir ve farklı çalışma koşullarına sahip bireyler için alternatif seçenekler sunulabilir. Bu alternatiflerden biri "yaştan emeklilik" olarak bilinir ve az prim ödeyerek erken emeklilik imkanı sunar. Özellikle kısa bir çalışma süresine sahip olanlar, bu fırsattan yararlanarak erken emeklilik planları yapabilirler. İşte tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Prim günü yeterli olmayan ancak yaşları nedeniyle bu eksikliği tamamlama şansı bulunmayan kişiler, "yaştan emekli" olma imkanından yararlanabilirler.

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Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Yaştan emeklilik, ilk sigortalılık tarihine göre değişen şartlara tabi olsa da, 10 yıl veya 3600 prim günüyle emekli olma fırsatı sunar. Bu uygulama, normal emeklilik koşullarını karşılayamayan ancak yaşları itibarıyla prim günlerini tamamlama ihtimali olmayan bireyler için avantajlı bir seçenektir. Yaştan emeklilikle daha düşük prim ödemeleriyle emekli olabilirsiniz.

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Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

İLK TARİH ÖNEMLİ

Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılaşıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilir. Diğer yandan 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3600 gün primle emekli olabilir.

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Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!

Daha geç sigortalı olan kişiler de 10 yılla, yani 3600 günle emekli olma hakkına sahip. Ancak bunun için aynı zamanda 15 yıllık sigortalılık şartı da söz konusu. Diğer yandan daha geç sigortalı olan kişilerin yaş haddinde de yükselme olur. Örneğin ilk kez 1 Ocak 1990 tarihinde sigortalı olmuş bir erkek çalışan 3600 gün primini 1 Ocak 2018'de doldurmuşsa 15 yıllık sigortalılık süresi ve 60 yaşını doldurmak şartıyla yaştan emekli olabilecektir.