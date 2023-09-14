HaberlerGaleriErken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!
Erken emeklilikte Sigorta Girişi+PRİM YÖNTEMİ AÇIĞA ÇIKTI! 1979, 1981, 1999, 2000, 2002 yılları listelendi! 3600 günle Erkek/kadın ayrı ayrı yaş tablosu!
Son yıllarda emeklilik konusunda en çok dikkat çeken gelişmelerden biri, 10 yıl sigorta girişi ile erken emeklilik hakkı elde etme fırsatıdır. Bu haktan yararlanabilmek için belirli kriterlere uygun olmak gerekmektedir. 10 yıl sigorta girişi ile emekli olma hakkı kazanabilmek için, 3600 prim gününü tamamlamak yeterli olacaktır. İşte detayları...