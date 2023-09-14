HaberlerGaleri65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor | 65 yaş aylığından kimler yararlanıyor?
65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor | 65 yaş aylığından kimler yararlanıyor?
Devlet herhangi bir geliri, sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Türkiye'de yaklaşık 860 bin kişiye aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor. Asgari ücrete endeksli olan yaşlılık aylığında artık çocuğu, torunu işe girenlerin aylıkları kesilmiyor.