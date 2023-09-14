65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor | 65 yaş aylığından kimler yararlanıyor?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sigorta güvencesi olmayan 65 yaş üzerindeki kadın, erkekler yararlanabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 860 bin kişiye aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor. Eylül ayında 1.8 milyar liralık (yılda 21.6 milyar) yaşlılık ödemesi yapılırken, asgari ücrete endeksli olan yaşlılık aylığında artık çocuğu, torunu işe girenlerin aylıkları kesilmiyor.