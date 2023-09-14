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Haberler Galeri 65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor | 65 yaş aylığından kimler yararlanıyor?

65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor | 65 yaş aylığından kimler yararlanıyor?

Devlet herhangi bir geliri, sosyal güvencesi bulunmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Türkiye'de yaklaşık 860 bin kişiye aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor. Asgari ücrete endeksli olan yaşlılık aylığında artık çocuğu, torunu işe girenlerin aylıkları kesilmiyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.09.2023 06:15
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65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi hiçbir sigorta güvencesi olmayan 65 yaş üzerindeki kadın, erkekler yararlanabiliyor. Türkiye'de yaklaşık 860 bin kişiye aylık 2 bin 348 lira yaşlılık aylığı ödeniyor. Eylül ayında 1.8 milyar liralık (yılda 21.6 milyar) yaşlılık ödemesi yapılırken, asgari ücrete endeksli olan yaşlılık aylığında artık çocuğu, torunu işe girenlerin aylıkları kesilmiyor.

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65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor

Yaşlılık aylığında, eşi ve kendisinin geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden düşük olana aylık bağlanıyor, hanedeki fertlerin tamamının geliri dikkate alınmıyor.

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65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor

65 yaş aylığından yararlananların maaş almıyor olması, uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaması gerekiyor. Emekli aylığı olanlar, nafaka, dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal hizmetlerden ödenek alanlar, muhtaçlık sınırının üzerinde geliri olanlar ya da başka bir geliri olanlar yararlanamıyor.

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65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor

Yalnızca 65 yaş üzeri vatandaşlar değil, muhtaç, kimsesiz, 18 yaşından büyük engelliler, bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamış yakını olanlara da engelli aylığı adı altında muhtaçlık maaşı ödeniyor.

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65 yaş üstü 860 bin vatandaşa 21.6 milyarlık destek! Çocuğu ve torunu çalışanın aylığı kesilmiyor

Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 1997 liradan 2 bin 348 liraya çıkan 65 yaş aylığında merak edilen soruların yanıtları şöyle: