17 Kasım 2024, Pazar
Erken emeklilikte piyango vurdu! 1800 günle 47, 48, 49, 50 yaşında…
Türkiye'de sosyal güvenlik mevzuatına göre yaş şartı aranmadan iki tür emeklilik sistemi bulunuyor: Engelli emekliliği ve malulen emeklilik. Bu iki sistem, belirli sağlık koşullarına sahip çalışanların erken emeklilik hakkından yararlanmasına olanak tanırken aralarındaki temel farklılıklar emeklilik şartları, çalışma koşulları ve haklar açısından önemli ayrımlar gösteriyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:25