Erken emeklilikte piyango vurdu! 1800 günle 47, 48, 49, 50 yaşında…

Engelli ve Malulen Emeklilik Arasındaki Diğer Farklar

Engelli Emekliliği ve Malulen Emeklilik Oranı: Engelli emekliliği için en düşük engellilik oranı yüzde 40 iken, malulen emeklilik için bu oran en az yüzde 60'tır.

Hastalık Durumu: Engelli emekliliği, sağlık sorununun sigortalı işe başlamadan önce mevcut olması durumunda geçerlidir. Malulen emeklilik ise, kişinin çalışma hayatına başladıktan sonra ortaya çıkan bir sağlık sorunu nedeniyle uygulanır.